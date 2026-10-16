高雄78歲夫妻葬身火燒車 衛生局：丈夫去年主動停用長照

高雄市三民區今發生火燒車命案，78歲石姓夫妻葬身車內，疑因妻子半身不遂，丈夫不堪長期照護壓力釀悲劇。高市衛生局表示，去年曾提供長照服務，但石男表示能自行照顧妻子，主動停用，個管員持續追蹤至今年3月，仍遭拒絕，4月結案，案發原因仍待調查。

這起命案發生在十全三路與德裕街口，警消獲報趕抵時，休旅車引擎仍在運轉，火舌從駕駛座竄出，雖僅花3分鐘撲滅火勢，仍未能救回夫妻性命，據了解，石妻4年前遭公車撞傷，導致半身不遂，石男帶著妻子從台北搬到高雄，長期負責照料。

衛生局指出，兩人均非自殺防治及精神照護列管個案，也無相關通報紀錄，長照中心去年1月收案，提供居家、專業、交通、輔具及喘息等服務；因夫妻雙老獨居，同時通報社會局「關懷e起來」，連結家庭照顧者支持、身障服務中心及獨居老人緊急救援等資源。

但去年5月，石男自行照顧妻子，主動停止使用長照服務，衛生局表示，中心保留一年內可隨時恢復服務、免重新評估的資格，個管員仍每月追蹤，今年3月24日最後訪視時，石男仍拒絕使用長照，已於4月14日結案。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線