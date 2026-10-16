隨地小便被打！北車南三門爆街友鬥毆 「2打1」還踹臉遭告傷害

台北車站南三門外昨天晚上傳出街友鬥毆案，28歲黃姓男子因酒後隨地便溺，引發現場另外兩名街友不滿，3人爆發口角與肢體衝突，雖然警方當下未接獲報案，但事後網路影片曝光，鐵路警方主動介入，掌握動手的兩名男子身分，警詢後依傷害罪嫌函送台北地檢署。

鐵警指出，社群threads流傳一段影片，有一名男子被兩名男子踹臉、拖拉身體等施暴行為，調查發現糾紛時間和地點是15日晚上7點50分、台北車站南三門外，經聯繫遭毆打黃男，他當時帶有酒意，經檢視無明顯外傷，現場也表示不需送醫，但事後對施暴者提告傷害。

警方調閱監視器畫面比對，掌握涉案嫌犯45歲黃姓男子與40歲潘姓男子，經查，涉案3人均為車站附近的街友，衝突是因黃男酒後亂尿尿，引起其他兩名街友不滿才毆打。

台北車站南三門外昨天晚上傳出街友鬥毆案。圖／截自threads@wuposung1985