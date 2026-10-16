彰化8人座補習班接送車載12童遭攔查 駕駛無職業駕照

交通部公路局台中區監理所彰化監理站執行聯合稽查，於彰化縣大村鄉查獲1輛8人座補習班接送車載12名學童，且駕駛人未領有職業駕駛執照，依道路交通管理處罰條例製單舉發。

彰化監理站今天發布新聞稿表示，14日會同彰化警方及彰化縣政府教育處在大村中正西路聯合稽查，稽查人員當場要求補習班另派車接送超載學童，並就超載及駕駛資格不符等違規情形分別製單舉發。

彰化監理站長黃建興說，學童接送安全不容輕忽，車輛須符合規定，駕駛人資格及乘載人數是查核重點，業者應依車輛核定人數安排接送，不得為求方便超載，並應派任具合格駕駛資格人員，確保學童乘車安全。

彰化監理站表示，每月至少聯合稽查2次學生交通車及幼童專用車，加強查核駕駛人資格、乘載人數、車輛檢驗、安全設備及有無擅自變更車體等項目，督促業者落實接送安全管理，也提醒家長應留意孩子搭乘的接送車輛是否超載等。