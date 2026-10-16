五楊高架南向賓士車衝撞緩撞車自翻 4人送醫

國道1號五楊高架南向機場系統匝道今天近午時分發生自撞翻車事故。駕駛賓士廂型車的葉姓男子，衝撞前方施工緩撞車後，向右側翻，釀車上4人輕傷全送醫，國道公路警察局獲報，即刻趕赴現場並通知消防救護，事故於下午1時前排除。

國道警方說明，施工廠商當時正於五楊高架路段進行移動性路容清潔作業，69歲郭男駕駛則駕緩撞車在後方擔任安全警戒；詎料，搭載3名乘客的33歲葉姓賓士車駕駛行經該處，疑因未注意車前狀況，直接撞上緩撞車後，失控向右側翻覆。

由於撞擊力道猛烈，導致黑色賓士廂型車車頭嚴重潰縮，水箱、前懸吊周邊及車身鈑件幾乎全毀，葉男與車上3名乘客均受輕微擦挫傷，隨後由救護車送往林口長庚醫院治療。

國道警方接獲勤指中心通報後迅速抵達現場，並通知消防隊到場，會同工務段處理救援與路障排除工作。經現場檢測，葉男與郭男兩位駕駛的酒精濃度測試值均為零，確切肇事原因與責任歸屬仍有待警方進一步調查釐清。

國道警方呼籲，駕駛人上路應養足精神，隨時注意前方路況並保持安全距離。行經施工路段時，應注意上游預告標示提前減速、變換車道，車上全體乘客與駕駛均應依規定繫妥安全帶，維護自身與他人行車安全。

葉姓男子今天上午駕駛黑色賓士廂型車搭載3名客人，行經國道五楊高架路段，竟未注意車前狀況，直接撞上施工中的緩撞車，當場向右側翻，釀車上4人全送醫。記者陳恩惠／翻攝

葉姓男子今天上午駕駛黑色賓士廂型車搭載3名客人，行經國道五楊高架路段，竟未注意車前狀況，直接撞上施工中的緩撞車，當場向右側翻，釀車上4人全送醫。記者陳恩惠／翻攝

葉姓男子今天上午駕駛黑色賓士廂型車搭載3名客人，行經國道五楊高架路段，竟未注意車前狀況，直接撞上施工中的緩撞車，當場向右側翻，釀車上4人全送醫。記者陳恩惠／翻攝

緩撞車又被擊落了。記者陳恩惠／翻攝