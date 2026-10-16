快訊

日本國家級警報大響！一度指北海道規模9.9強震後取消 在地人嚇傻

非營利幼兒園擬起薪最高破5萬 工會叫好、私幼憂挖角潮

MLB／史上首見以橫掃復仇橫掃 釀酒人教頭：用一群悍將戰勝一群名人堂

聽新聞
0:00 / 0:00

影／酒醉男南港路中攔車 警勸返家後調監視器函送法辦

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市南港區昨天發生男子站在馬路中央攔車事件，一名50歲林姓男子疑似酒醉，在南港路一段、東南街口攔阻往來車輛，路過民眾拍下影片上傳Threads，提醒用路人注意安全。警方獲報到場時，林男已停止攔車，因未有其他過激行為，員警勸導後讓他返家，事後調閱監視器，認定其攔車行為涉嫌妨害公眾往來安全，將依法函送偵辦。

南港分局昨天中午1時許接獲報案，南港路一段與東南街口有男子在車道上攔車，員警趕抵時，已無攔車情事，隨後在路旁找到50歲林男，發現他疑似酒醉，但未有過激或其他危害行為，勸導後讓他自行返家。

有民眾目擊林男站在車道中央，將現場影像上傳Threads，發文表示南港路一段有疑似喝醉酒的中年男子站在車道上，提醒其他用路人注意安全，還提到男子朝南港軟體園區二期方向移動。監視畫面顯示，穿著白色上衣、迷彩短褲的男子站在道路上張開雙手，周邊仍有車輛通行。

警方表示，雖然員警到場時林男已停止攔車，但事後調閱監視器，發現他先前在道路中央攔阻車輛的行為，已涉嫌妨害公眾往來安全罪，警方通知林男到案說明，將函送士林地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北市南港區昨天出現一名男子跑到路中央攔車。記者廖炳棋／翻攝
台北市南港區昨天出現一名男子跑到路中央攔車。記者廖炳棋／翻攝

監視器 車道 影片

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

不滿行人沒走斑馬線 萬華外送員折返理論遭4男圍毆

認罪辭職…史上首件 檢察官吸毒

影／豐原路口驚險車禍畫面曝 1車疑闖紅燈被攔腰撞凹

北檢檢察官吸毒請辭 蘆洲警分局看到新聞嚇一跳

相關新聞

女高中生墜樓亡…傳遭誣陷偷班費 校方澄清：非事實

台中市一名女高中生前天被人發現倒臥在台中漢神洲際購物廣場戶外廣場，當場無生命跡象，經送醫急救後仍宣告不治。網路有人爆料，女學生被一名同學誣陷偷班費才想不開，校方今天澄清，網友指控的人非該校學生，指控內容不實。

影／疑照護壓力…高雄老夫妻成焦屍 生前找車位畫面曝光

高市十全三路和德裕街口今天上午8時許發生火燒車意外，警消趕抵，發現休旅車引擎仍在運轉，雖短短3分鐘即撲滅，但車內2人已燒成焦屍，警方以車追人，查出死者是高齡78歲的石姓夫妻，據了解，石妻因車禍半身不遂，石男疑不堪長期照護壓力，沒料發生長照悲歌的憾事。

影／酒醉男南港路中攔車 警勸返家後調監視器函送法辦

台北市南港區昨天發生男子站在馬路中央攔車事件，一名50歲林姓男子疑似酒醉，在南港路一段、東南街口攔阻往來車輛，路過民眾拍下影片上傳Threads，提醒用路人注意安全。警方獲報到場時，林男已停止攔車，因未有其他過激行為，員警勸導後讓他返家，事後調閱監視器，認定其攔車行為涉嫌妨害公眾往來安全，將依法函送偵辦。

印度籍母子遊清境遇驚魂 仁愛警開巡邏車火速送醫獲謝

印度籍母子到南投清境旅遊，母親不慎跌倒、腿部受傷，痛到無法行走，兒子焦急向警方求助。仁愛分局員警考量從霧社調派救護車至少需20分鐘，立即以巡邏車將傷者送往附近醫療救護站，經醫護人員處置後傷勢穩定，母子也當面以英語向員警致謝。

苗栗無號誌路口搶快碰撞 釀1車「犁田」2駕駛輕傷

苗栗縣苑裡鎮一處無號誌路口今天上午發生兩車碰撞事故，造成1車當場衝落稻田「犁田」，幸2駕駛均僅輕傷，雙方肇責歸屬由警方調查中。

花蓮民宅大火延燒5戶！勇消救火踩鐵皮屋頂不慎摔落尾椎骨折

花蓮縣新城鄉北埔路一棟民宅倉庫今天凌晨發生火警，火勢迅速延燒至周邊民宅，共5戶受到波及。消防局出動25車、40人灌救，直到清晨5時許才控制火勢，所幸沒有住戶受傷。不過，特搜大隊一名邱姓消防員在二樓鐵皮屋頂執行防護及滅火作業時，因鐵皮受熱變形，不慎摔落一樓，造成尾椎骨折，後續將接受手術治療。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。