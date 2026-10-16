影／酒醉男南港路中攔車 警勸返家後調監視器函送法辦

台北市南港區昨天發生男子站在馬路中央攔車事件，一名50歲林姓男子疑似酒醉，在南港路一段、東南街口攔阻往來車輛，路過民眾拍下影片上傳Threads，提醒用路人注意安全。警方獲報到場時，林男已停止攔車，因未有其他過激行為，員警勸導後讓他返家，事後調閱監視器，認定其攔車行為涉嫌妨害公眾往來安全，將依法函送偵辦。

南港分局昨天中午1時許接獲報案，南港路一段與東南街口有男子在車道上攔車，員警趕抵時，已無攔車情事，隨後在路旁找到50歲林男，發現他疑似酒醉，但未有過激或其他危害行為，勸導後讓他自行返家。

有民眾目擊林男站在車道中央，將現場影像上傳Threads，發文表示南港路一段有疑似喝醉酒的中年男子站在車道上，提醒其他用路人注意安全，還提到男子朝南港軟體園區二期方向移動。監視畫面顯示，穿著白色上衣、迷彩短褲的男子站在道路上張開雙手，周邊仍有車輛通行。

警方表示，雖然員警到場時林男已停止攔車，但事後調閱監視器，發現他先前在道路中央攔阻車輛的行為，已涉嫌妨害公眾往來安全罪，警方通知林男到案說明，將函送士林地檢署偵辦。

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