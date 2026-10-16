印度籍母子遊清境遇驚魂 仁愛警開巡邏車火速送醫獲謝

印度籍母子到南投清境旅遊，母親不慎跌倒、腿部受傷，痛到無法行走，兒子焦急向警方求助。仁愛分局員警考量從霧社調派救護車至少需20分鐘，立即以巡邏車將傷者送往附近醫療救護站，經醫護人員處置後傷勢穩定，母子也當面以英語向員警致謝。

仁愛分局松岡派出所副所長曾友弟、警員劉子敬，11日上午11時40分許，在仁愛鄉台14甲線10.5公里處執行交通疏導勤務時，一名印度籍男子神情慌張地上前求助。員警了解後得知，男子當天與母親到清境地區觀光，母親途中不慎失足跌倒，造成腿部受傷，疼痛難耐且無法正常行走。

員警考量清境位處高山，若等待救護車從霧社出發，至少需要20分鐘以上，為爭取救援時間，立即協助將受傷婦人小心攙扶上巡邏車，迅速護送至清境農場假日緊急醫療救護站，由駐站醫護人員接手診治。

所幸經醫護人員即時處置，婦人傷勢已穩定。印度籍母子對員警在緊急時刻伸出援手十分感動，頻頻以英語表達感謝，肯定台灣警察積極、親切的服務態度。

仁愛分局表示，員警執勤期間遇到外籍旅客突發意外，能主動協助並迅速應變，及時化解家屬的焦急，也展現台灣警察為民服務的精神。

警方提醒，清境等高山風景區步道高低起伏，加上山區氣候多變，遊客出遊應留意腳步及自身安全，若遇緊急狀況，可向鄰近派出所求助或撥打110尋求協助。

印度籍母子到清境旅遊，母親不慎跌倒受傷，仁愛分局員警獲報後立即協助，將傷者送往清境農場假日緊急醫療救護站。圖／仁愛分局提供