苗栗無號誌路口搶快碰撞 釀1車「犁田」2駕駛輕傷

高市十全三路和德裕街口今天上午8時許發生火燒車意外，警消趕抵，發現休旅車引擎仍在運轉，雖短短3分鐘即撲滅，但車內2人已燒成焦屍，警方以車追人，查出死者是高齡78歲的石姓夫妻，據了解，石妻因車禍半身不遂，石男疑不堪長期照護壓力，沒料發生長照悲歌的憾事。

2026-10-16 11:16