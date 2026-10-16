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苗栗無號誌路口搶快碰撞 釀1車「犁田」2駕駛輕傷
苗栗縣苑裡鎮一處無號誌路口今天上午發生兩車碰撞事故，造成1車當場衝落稻田「犁田」，幸2駕駛均僅輕傷，雙方肇責歸屬由警方調查中。
通霄分局指出，事故發生於今日上午7點多，當時35歲李男駕駛休旅車沿北房5之10號前道路由東往西方向直行，49歲黃男則駕駛轎車沿中華路由北往南方向直行，兩車行至該交會路口時發生碰撞，黃男車輛隨後衝入田裡。
警方接獲報案後迅速趕抵現場處理，初步研判是雙方搶快釀禍，經現場實施酒測，兩駕駛酒精濃度均為零，且僅有腳部輕微擦挫傷，並無大礙，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。
警方呼籲，駕駛人行經無號誌或未劃分幹支道之交會路口時，務必減速慢行、注意遠方路況，遵循路口路權規定及讓車原則，以確保自身及其他用路人安全。
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