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花蓮民宅大火延燒5戶！勇消救火踩鐵皮屋頂不慎摔落尾椎骨折
花蓮縣新城鄉北埔路一棟民宅倉庫今天凌晨發生火警，火勢迅速延燒至周邊民宅，共5戶受到波及。消防局出動25車、40人灌救，直到清晨5時許才控制火勢，所幸沒有住戶受傷。不過，特搜大隊一名邱姓消防員在二樓鐵皮屋頂執行防護及滅火作業時，因鐵皮受熱變形，不慎摔落一樓，造成尾椎骨折，後續將接受手術治療。
花蓮縣消防局今天凌晨1時55分獲報，指新城鄉北埔路發生火警，消防人員趕抵現場，發現一處L型連棟民宅的倉庫二樓竄出猛烈火舌，火勢波及周邊民宅，現場還不時傳出爆炸聲響。
消防局派出多個分隊共25車、40人前往灌救，但因倉庫內堆放大量雜物，難以直接接近火點，火勢持續悶燒，直到清晨5時許才獲得控制，所幸住戶全數逃出，無人受傷。
不過，救災過程中，特搜大隊一名邱姓消防員不慎從二樓鐵皮屋頂摔落，所幸意識清醒，現場隊員立即協助救援並將他送醫。
坐鎮指揮的消防局主祕陳致豪表示，邱姓消防員當時踩在二樓鐵皮屋頂執行防護及滅火作業，疑因鐵皮受高溫影響變形，導致他不慎摔落一樓。經送往花蓮慈濟醫院救治，確認尾椎骨折，醫師評估需開刀治療。
一名逃生住戶表示，當時睡到一半，突然聽見劈哩啪啦的聲響，驚醒後發現屋頂已被火勢吞噬，趕緊逃出屋外。消防局初步研判，起火點可能位於倉庫二樓，確切起火原因仍由火災鑑識人員調查中。
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