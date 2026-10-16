影／疑照護壓力…高雄老夫妻成焦屍 生前找車位畫面曝光

高市十全三路和德裕街口今天上午8時許發生火燒車意外，警消趕抵，發現休旅車引擎仍在運轉，雖短短3分鐘即撲滅，但車內2人已燒成焦屍，警方以車追人，查出死者是高齡78歲的石姓夫妻，據了解，石妻因車禍半身不遂，石男疑不堪長期照護壓力，沒料發生長照悲歌的憾事。

高雄市十全三路和德裕街口今天上午8時許發生火燒車意外，驚見2具焦屍正副駕駛座，警查出死者是一對夫妻；圖為死者生前在三民區找尋車位畫面。記者石秀華／翻攝

三民一警分局指出，今天上午8時10分許獲報，一輛停在十全三路和德裕街口路邊停車格的休旅車突然起火，消防局派出3車7人搶救，警消抵達後發現該輛車引擎還在發動中，火勢從駕駛座竄出並燒穿擋風玻璃，消防員隨即射水線滅火。

火勢短短3分鐘迅速撲滅，但警消驚見車內駕駛座和副駕駛座各躺了一具焦屍，由於身形被燒得焦黑，從外觀無法辨別是男是女，警消鑑識人員先行採證，發現火勢從車內燒穿玻璃，燃燒猛烈，死者在短時間內被燒成焦屍，疑有助燃劑。

警方從車號追查車主身分，後查出2名死者是家住事發地不遠的78歲石姓老夫妻；據了解，石姓夫妻原本住台北市，石妻4年前遭公車撞及導致半身不遂，行動不便，石男帶著妻子搬到娘家高雄居住，疑不堪獨自長期照護妻子的壓力，發生長照悲歌的憾事。

警方調閱監視畫面，發現石男今天上午駕車從德裕街經過，後始至美都街左轉十全三路找尋路邊停車格車位，8時10分左右即發生火燒車意外，警方鑑識發現2人被燒成焦屍，其中石妻坐在副駕駛座呈仰躺姿勢，石男則坐在駕駛座上，研判2人應是活活被燒死在車內。

警方已報請檢察官相驗遺體，並通知死者家屬到案說明，釐清死亡及事發原因。

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高雄市十全三路和德裕街口今天上午8時許發生火燒車意外，驚見2具焦屍正副駕駛座，警查出死者是一對夫妻。記者石秀華／翻攝

高雄市十全三路和德裕街口今天上午8時許發生火燒車意外，驚見2具焦屍正副駕駛座，警查出死者是一對夫妻。記者石秀華／翻攝

高雄市十全三路和德裕街口今天上午8時許發生火燒車意外，驚見2具焦屍正副駕駛座，警查出死者是一對夫妻。記者石秀華／翻攝