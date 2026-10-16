抱走零錢箱、iPhone丟路邊 嘉義朴子店家接連遭竊提醒防賊

嘉義縣朴子市近日發生多起竊盜案，竊賊先後至飲料店及手機通訊行，偷走愛心零錢箱、iPhone 13pro二手機，經警方初步比對，懷疑是同一人所為，詢問後將35歲柯姓男子依竊盜罪嫌函送嘉義地檢署偵辦。目前柯男仍持續在外活動，受害店家呼籲大家提高警惕，避免遭竊。

據了解，柯姓男子曾犯下多起竊盜案件，目前居無定所，過去在民雄鄉行竊，近期又轉移陣地至朴子市，已有許多店家受害。柯男近日到一處飲料店買飲料，發現櫃台設有愛心零錢箱，左右張望趁無人注意之際，迅速將整個零錢箱拿走，不法金額仍待估算。

柯姓男子除了偷取零錢箱，還進入手機通訊行行竊，偷走iPhone 13pro二手機，但他行竊後發現手機不能用，就將手機丟棄在路邊，後來被路人拾獲送交派出所，經警方聯絡失主，確認手機就是店內失物，循線查獲柯男涉犯竊盜罪，函送嘉義地方檢察署偵辦。

受害店家表示，店內櫃台原本放置愛心零錢箱，希望能為公益盡一分心力，沒想到竟遭竊賊直接整箱拿走，令人無奈。也有店家提醒，商家平時忙於接待客人，難免有無法時刻留意櫃台，呼籲其他店家提高警覺，將零錢箱及手機等物品妥善保管，並留意店內可疑人士。

嘉義35歲柯姓男子近日在朴子市行竊，偷走飲料店愛心零錢箱、手機通訊行iPhone二手機，遭警方函送嘉義地檢署偵辦。記者黃于凡／翻攝