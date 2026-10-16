女高中生墜樓亡…傳遭誣陷偷班費 校方澄清：非事實

台中市一名女高中生前天被人發現倒臥在台中漢神洲際購物廣場戶外廣場，當場無生命跡象，經送醫急救後仍宣告不治。網路有人爆料，女學生被一名同學誣陷偷班費才想不開，校方今天澄清，網友指控的人非該校學生，指控內容不實。

網路Threads有人爆料，女學生墜樓不幸事件，因為一名同學用毫無根據的資訊誣陷女學生偷班費，造成這次憾事；校方今天說明，網友指控的同學並非該校學生，不幸死亡的女學生也沒被誣陷偷班費情形，網傳並非事實。

學校表示，前天是該校115學年度第一學期第一次定期評量日。第一節課開始前，導師於班級點名時發現一名學生未到校，隨即聯繫家長確認。家長表示學生晨間正常出門，並曾傳訊息告知已搭乘校車。該校第一時間核對搭乘紀錄，確認該生當日並未登上校車，隨即主動回報家長，並全面啟動校園協尋機制。

該生入學至今表現優良、出缺勤正常，平時與師生互動融洽、專注於課業，過去未曾發現任何異常狀況。前天中午學校接獲家長來電告知，學生已送醫急救。校長、生輔組長及導師隨即趕赴醫院關切與探視。極為遺憾，學生經醫療團隊全力搶救後仍宣告不治，不幸離世。

學校表示，面對此一不幸憾事，師生深感悲痛與不捨。學校已於第一時間啟動校園危機處理與安心輔導機制，針對該班級及相關師生團體輔導與心理支持，全面給予關懷，並積極協助家長處理後續事宜。

學校呼籲，請大家多關心身邊親友的情緒與需求，珍惜生命。若發現自己或周遭夥伴需要傾訴或協助，請隨時向校內輔導室求助，或善用社會各界心輔資源，共同守護校園與生命的每一刻。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

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