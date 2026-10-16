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高雄火燒車2人瞬間燒成焦屍 警以車追人查出死者是一對夫妻
高市十全三路和德裕街口今天上午8時許發生火燒車意外，警消趕抵，發現休旅車引擎仍在運轉，雖短短3分鐘即撲滅火勢，但正副駕駛座2人已燒成焦屍，無法辨別男女，警方採證，並以車號追人，查出是高齡78歲的石姓夫妻，將調查釐清起火案發過程。
三民一警分局指出，今天上午8時許獲報，一輛停在十全三路和德裕街口路邊停車格的休旅車突然起火，消防局派出3車7人搶救，警消抵達後發現該輛車引擎還在發動中，火勢從車體內部燃燒，消防員隨即射水線滅火。
火勢短短3分鐘迅速撲滅，但警消驚見車內駕駛座和副駕駛座各躺了一具焦屍，由於身形被燒得焦黑，從外觀無法辨別是男是女；警方鑑識人員採證，發現火勢疑從車體內燒起，懷疑是否有人潑油後點火。
警方從車號追查車主身分，後查出2名死者是78歲的石姓夫妻，將通知死者家屬到案，並報請檢察官相驗，以釐清案發原因。
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