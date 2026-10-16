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影／豐原路口驚險車禍畫面曝 1車疑闖紅燈被攔腰撞凹
台中市豐原區北陽路和中陽路口昨天發生車禍，從轎車行車記錄器和路口監視器畫面顯示，其中一輛車女駕駛疑似闖紅燈，導致男駕駛攔腰撞上，他上網PO出影像說，如果對方沒有踩煞車，可能整車就撞上來。豐原警分局今天表示，肇事原因仍調查中。
豐原分局昨天上午10時58分接獲報案指稱，豐原區北陽路與中陽路口發生交通事故，立即派員到場處理。經警方到場了解，66歲婦人駕駛轎車沿北陽路往圓環東路路方向行駛，行經事故路口時，與41歲男子駕駛沿中陽路往北陽一街方向行駛轎車發生碰撞，二名駕駛沒受傷。
經初步檢測，雙方駕駛皆無酒駕情形，詳細肇事原因及責任歸屬，將由交通警察大隊進一步調查分析，以釐清事故發生經過。豐原交通分隊長林文斌呼籲，駕駛人行經路口時應減速慢行，遵守交通號誌及相關交通規則，並隨時注意周遭車況及車前動態，以確保自身及其他用路人的安全。
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