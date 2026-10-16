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高雄火燒車！休旅車引擎仍運轉 驚見前座2人成焦屍
高市十全三路和德裕街口今天上午8時許發生火燒車意外，一輛休旅車停在路邊停車格，引擎發動中，不知何故起火燃燒，火勢熄滅後，車內付之一炬，警消驚見駕駛座和副駕駛座各有一具焦屍，因只剩骷髏，無法辨別男女，已採證調查起火案發過程。
三民一警分局指出，今天上午8時許獲報，一輛停在十全三路和德裕街口路邊停車格的休旅車起火，警消趕抵現場，發現該輛車還在發動中，火勢從車體內部燃燒，消防員射水線滅火。
火勢迅速撲滅後，警消驚見正駕駛座和副駕駛座各躺了一具焦屍，由於身形被燒得焦黑，從外觀無法辨別是男是女；警方鑑識人員採證，發現火勢疑從車體內燒起，正釐清原因。
警方以車號追查2名死者身分，發現目前無法聯繫上車主，是否車主就是死者以及案發原因仍待進一步調查釐清。
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