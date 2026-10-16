影／名牌包都假的！保三邊境攔截1800件大陸走私仿冒精品

保安警察第三總隊第一大隊運用大數據分析高風險進口貨櫃，實施落地檢查，接連查獲4起自大陸進口海運貨櫃走私仿冒精品，攔截劣質商品流入市場，共1800件侵權市值逾千萬元，依違反商標法、海關緝私條例移送財政部關務署基隆關裁處。

保三總隊第一中隊中華小隊及台北港小隊針對高風險貨櫃分析，研判有業者企圖以「雜貨夾帶」方式，將未申報仿冒精品自大陸偷渡入境。經派員實施落地檢查，7至10月共查扣Chanel、Gucci、Dior、YSL、Fendi、Loewe、Celine、Miu Miu、Ralph Lauren及Polo等品牌服飾、包包、皮帶與浴巾等在邊境第一線成功攔截共1800餘件，初估侵權逾千萬元。

保三總隊第一大隊安檢組長李則旻指出，業者以「平行輸入」或「低價清倉」為名吸引民眾購買，實則販售品質堪慮的仿冒品。此類商品為壓低成本，普遍使用劣質染料與化學黏著劑，往往含有超標的甲醛、塑化劑及重金屬（如鉛、鉻）。民眾穿戴在身，極易引發皮膚過敏，讓原本想展現品味的選擇，反而變成傷害健康的隱患。

保三表示，呼籲民眾選購名牌精品應認明正規管道，切勿因貪圖便宜購買來路不明或價格顯不合理的商品，避免「花錢買仿品，還傷了身體」，以維護自身消費權益與健康安全。

保三邊境查緝攔截1800件大陸走私仿冒精品，侵權市值逾千萬元。圖／保三提供

保三邊境查緝攔截1800件大陸走私仿冒精品，侵權市值逾千萬元。圖／保三提供

保三邊境查緝攔截1800件大陸走私仿冒精品，侵權市值逾千萬元。圖／保三提供