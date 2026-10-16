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新北三峽宮廟旁鐵皮屋暗夜大火 獨居七旬老翁不幸身亡

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市三峽區紫微路一處鐵皮屋於今天凌晨發生嚴重火警。新北市三峽警分局接獲報案後，立即派遣成福派出所員警趕赴現場協助交通管制與現場維護，消防局亦出動大批人車全力搶救。火勢雖於一小時內順利撲滅，惟消防人員清查現場時，仍不幸於屋內發現一名已無生命跡象的七旬獨居老翁。

新北市三峽區紫微路一處鐵皮屋於今天凌晨發生嚴重火警。消防局亦出動大批人車全力搶救，火勢雖1小時內順利撲滅，清查現場時，仍不幸於屋內發現一名已無生命跡象的七旬獨居老翁。記者王長鼎／翻攝
新北市三峽區紫微路一處鐵皮屋於今天凌晨發生嚴重火警。消防局亦出動大批人車全力搶救，火勢雖1小時內順利撲滅，清查現場時，仍不幸於屋內發現一名已無生命跡象的七旬獨居老翁。記者王長鼎／翻攝

新北分局表示，成福派出所於今日凌晨1時25分接獲110勤務指揮中心通報，指稱三峽區紫微路某處宮廟旁的鐵皮屋冒出濃煙與火光。副所長蔡明達第一時間帶領警力趕抵現場，立即實施周邊交通疏導與管制，劃設安全警戒區域，確保消防車及救護車輛進出動線順暢，全力協助救災作業。

新北市消防局接獲通報後不敢大意，共計出動消防車20輛、救護車4輛，以及消防人員61名、義消3名到場灌救。經警消人員全力搶救，火勢於凌晨2時25分受到控制並順利撲滅。

消防人員隨後進入火場搜查時，於屋內發現一名男性已明顯死亡。經警方調查，死者為該鐵皮屋所有人、現年約69歲的曾姓獨居長者。警方鑑識人員已於第一時間到場採證，後續將依規定報請新北地檢署檢察官進行相驗，以進一步確認死因。

據了解，警方已成功聯繫上死者住在中南部的兄長，家屬表示將於今日搭乘高鐵北上處理後續喪葬事宜，三峽分局也將持續關懷並適時提供相關協助。至於詳細的起火原因及相關事證，目前正由消防局火災調查人員進行深入採證與釐清中。

新北市三峽區紫微路一處鐵皮屋於今天凌晨發生嚴重火警。消防局亦出動大批人車全力搶救，火勢雖1小時內順利撲滅，清查現場時，仍不幸於屋內發現一名已無生命跡象的七旬獨居老翁。記者王長鼎／翻攝
新北市三峽區紫微路一處鐵皮屋於今天凌晨發生嚴重火警。消防局亦出動大批人車全力搶救，火勢雖1小時內順利撲滅，清查現場時，仍不幸於屋內發現一名已無生命跡象的七旬獨居老翁。記者王長鼎／翻攝

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三峽 宮廟

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