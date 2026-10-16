跟騷追不成 刀刺女同事判6年半

姜姓男子追求女同事遭拒，除長期傳訊息騷擾，還從垃圾桶撿「標籤」，記錄女方購買飲料的時間與喜好的甜度、冰量。姜不滿女同事申訴職場不法侵害，持水果刀猛刺她後背部，女方送醫保住性命。桃園地院依殺人未遂等罪判姜六年六月徒刑，台灣高等法院昨駁回他上訴。

姜多次追求女同事不成，除以ＬＩＮＥ反覆傳送「為何不理我」、「妳手機攝像頭我破解很久了」等訊息，更從垃圾桶撿拾女同事購買手搖飲的標籤，貼在筆記本內，記錄飲料種類、糖度、冰量、分店及購買時間，掌握飲食喜好及作息。

女同事心生畏懼，向公司申訴職場不法侵害，姜承諾刪除女同事的照片、影片，不再跟蹤或騷擾，卻也因此萌生殺機。二○二五年三月廿六日下午二時許，姜帶刀埋伏於飲料店外，待女方點餐時自背後猛刺一刀，女同事肺部撕裂傷、氣血胸、後背穿刺傷，送醫急救未喪命。

姜坦承持刀刺女同事，但否認殺人未遂犯行，聲稱只想傷人、沒有要殺人。桃園地院認為姜拿刀刃長約十八公分的水果刀，猛力刺擊人體胸背要害部位，傷口深達五公分，具殺人不確定故意。

桃院審酌姜未以理性方式處理挫折，反而持續跟蹤騷擾，更持刀攻擊人體要害，造成女同事受傷，且案發後阻礙他人救治，犯罪情節重大，依跟蹤騷擾罪判處拘役五十日，得易科罰金；另依殺人未遂罪判六年六月徒刑。姜上訴，高院認為一審認事用法無違誤，沒有違背法令之處，維持六年六月刑期。