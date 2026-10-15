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猛澳港工安意外3死 連江地檢署安排遺體相驗

中央社／ 連江縣15日電

連江縣莒光鄉東莒猛澳港今天上午發生工安意外，3名工人在海上工作平台船內部施工時昏迷，經急救仍不治。連江地檢署晚間表示，將安排法醫進行相驗程序。

連江地檢署今天晚間發布新聞稿指出，上午接獲連江縣警察局刑警隊通報，位於猛澳港的海上工作平台船有3名工人昏迷送醫急救。檢察長劉俊杰、主任檢察官賴穎穎立即指揮警方展開蒐證調查，3名工人均於中午確認死亡。

連江地檢署表示，賴穎穎下午前往莒光鄉東莒，率相關單位履勘猛澳港現場，請警方調取相關資料並詢問相關證人，晚間於東莒派出所複訊完畢，並指揮警方進行後續調查。

連江地檢署強調，後續將安排法醫對3名死者進行相驗，釐清死亡原因與相關刑事責任。犯罪被害人保護協會連江分會將於死者家屬抵達馬祖後，進行關懷協助。

連江地檢署呼籲，轄區內進行各項工程的廠商，應注意維護工地安全，嚴格遵守職業安全衛生法、職業安全衛生設施規則等相關規定，以避免發生工地傷亡事件。

東莒 遺體

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