猛澳港工安意外3死 連江地檢署安排遺體相驗

花蓮吉安鄉明義七街一間民宅，14日晚間8時許突然發生火警，熊熊火勢十分危急，消防局現場發現一樓已全面燃燒，屋內5人緊急逃生，但屋主弟弟、64歲簡姓男子未能逃出，被消防人員發現時被濃煙嗆昏，倒臥在3樓地上，失去呼吸心跳，好在經送醫急救後，現已恢復生命跡象。

2026-10-15 06:48