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影／高雄69歲騎士無號誌路口猛撞環保回收車畫面曝 安全帽噴飛送醫不治

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

69歲甘姓男子昨天下午3時5分許騎機車行經高市南光街，穿越無號誌的天興街口時，當場遭駛過路口由張姓男子駕駛的私人環保回收車，甘男倒地前安全帽噴飛，頭部受創，送醫搶救約2小時因多重性外傷仍宣告不治。

警方指出，甘姓男子昨天下午3時5分許，騎乘機車沿南光街由西向東直行，行經天興街口時，適49歲的張姓男子駕駛私人環保回收車沿天興街由南向北直行，因該處路口無號誌，兩處各畫設「停」字，甘未注意回收車已駛近，回收車也未減速停下，當場撞及甘男機車。

甘男當下疑頭部先撞及回收車前方，連人帶車倒地時，安全帽又噴飛，當場整個人失去意識，倒臥血泊，雖經送往高雄國軍總醫院搶救，仍因傷重宣告不治。

警方獲報到場處理，並調閱監視器釐清事故經過。初步研判，雙方行經路口均設有「停」字標線，騎士甘男疑似未禮讓右方車先行，駕駛張男則疑似未依規定停讓釀禍。

張經警方酒測，無酒駕行為，甘男則因送醫期間接受大量輸血，未完成酒精濃度檢測。經檢察官相驗，確認甘因交通事故造成多重性外傷死亡，詳細肇事原因及肇責仍待釐清。

事故發生後，鳳山分局警方15日上午實地會勘，檢視交通環境並評估標誌、標線及反光等設施，將行文建議交通局改善，另將加強無號誌路口巡邏及定點守望，針對未依規定停讓等違規行為加強取締，並向貨運業者及機車騎士加強交通安全宣導。

69歲甘姓男子昨天下午3時5分許騎機車穿越無號誌的高市天興街口時，和張姓男子駕駛的私人環保回收車相撞，送醫傷重不治。記者石秀華／翻攝
69歲甘姓男子昨天下午3時5分許騎機車穿越無號誌的高市天興街口時，和張姓男子駕駛的私人環保回收車相撞，送醫傷重不治。記者石秀華／翻攝

69歲甘姓男子昨天下午3時5分許騎機車穿越無號誌的高市天興街口時，和張姓男子駕駛的私人環保回收車相撞，送醫傷重不治。記者石秀華／翻攝
69歲甘姓男子昨天下午3時5分許騎機車穿越無號誌的高市天興街口時，和張姓男子駕駛的私人環保回收車相撞，送醫傷重不治。記者石秀華／翻攝

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