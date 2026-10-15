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猛澳港工程意外3死 連江縣府：已要求包商停工

中央社／ 連江縣15日電

連江縣莒光鄉東莒猛澳港3名工人今天上午維修工作船時，疑因吸入不明氣體、缺氧而不幸身亡。連江縣副縣長陳冠人表示，對此意外感到遺憾，將協助家屬後續喪葬撫卹事宜，並已要求承包商暫停施工。

陳冠人今天下午接受媒體訪問指出，東莒猛澳港工地發生如此重大意外，感到非常遺憾，並向死者家屬表達最深哀悼之意。將盡速安排家屬至事故現場，並由民政社會處指派專人協助後續喪葬撫卹事宜，提供心理撫慰。

陳冠人說明，「本件為猛澳港埠工程包商的運送物料用工作船『東坪17號』」，今天上午執行船體補艙維修作業時發生意外。東莒消防分隊於上午10時38分獲報前往現場搶救，並將3人送往莒光鄉公所進一步急救，但仍不幸離世。遺體下午已運回南竿，等待連江地方檢察署進一步指示。

陳冠人指出，意外發生後，工務處隨即封鎖猛澳港工地現場，要求承包商暫停施工。縣府召集相關單位，召開緊急事件處理小組會議，縣長王忠銘下午也到猛澳港了解意外發生狀況。縣府將全力配合檢方與勞動部職業安全衛生署調查，若確定施工過程有違規或疏失，將依法嚴懲，決不寬貸。

陳冠人表示，近期將針對縣內公共工程進行全面性的公共安全檢查，以預防類似事件再度發生。

陳冠人強調，針對此次意外，連江縣政府將以負責任態度，透明公開處理後續事宜，調查結果出爐後會盡快向社會大眾說明。

工程 東莒 工地

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