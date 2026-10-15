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瑞芳分局長餐宴風波…高繼鴻發文「讓事件真相回歸事實」 游毓蘭聲援

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

新北市瑞芳警分局日前與義刑聚餐的飲宴風波，市警局自檢6警記過，分局長高繼鴻調非主管職，外界對案情繪聲繪影，警察局釐清非有女陪侍及未與店家衝突，已調整高為市警局警政監。另市警局警政監謝龍富將代理瑞芳分局長。高發文表示，希望事件回歸事實，讓真相得到應有的尊重，重新找回平靜。 游毓蘭也發文聲援。

市警局10月2日召開考績委員會審議，對高員等6名員警各記過1次，針對高分局長未能以身作則、謹守分際，未約束在場員警行為，並對於身分不明之陌生女性到場後，未立即離開，敏感度不足及言行失當，致引發社會關注與非難，建請警政署調整高員為非主管職務。

經調閱監視器影像、訪談相關人員及蒐集相關事證，聚會場地為合法旅宿之視聽室，參與人員為瑞芳分局員警、義刑顧問及幹部夫婦，席間義刑顧問安排其歌唱班女性友人到場，且該女性友人另帶2名陌生女子進入視聽室。

警察局已釐清現場非有女陪侍及未與店家衝突，日前已將高繼鴻調整為警政監。

高繼鴻今臉書發文說，沉寂了許久，並不代表沉默及承受，更不是不願意反駁；等待，也不代表傷害可以被忽略。這幾日，心中的煎熬與壓力，早已決堤。即便無法忍受惡意且未經查證的侮辱與誹謗，之所以暫時選擇不語，除不願遭干擾帶風向之訾；是願意相信正義，靜待機關公正、客觀的調查。

高說，相關有心人士編造居心叵測之LINE截圖，誣衊本人「叫傳播」、「腳來手來到處亂摸」及「還打起來」等內容，經釐清並非事實。為他心碎而淚流不止的年邁母親；深怕遭受同學異樣眼光，甚至擔心被霸凌的孩子；明明心疼不已，卻依然堅強地陪伴在他身旁，始終堅定相信他的太太；以及雙方家人、親友，都承受莫大的心理壓力，忍受著旁人異樣的眼光。

高繼鴻指出，在風波事件的時間及處理上，確有應精進之處，也得到慘痛而寶貴的經驗。他所期盼的，並不是情緒性的對立，而是讓事件回歸事實，讓真相得到應有的尊重，讓所有因這場風波而受到傷害的人，都能重新找回平靜。

警界出身的前立委游毓蘭說，高繼鴻在出任瑞芳分局分局長前，曾經在林口分局當過副分局長。許多地方人士與他接觸，都認為他是一個認真負責的好幹部，而且他沒有抽煙的習慣。她心中有許多的問號，這些問號本應該透過公正中立的調查來釐清。但是一如既往，每次傳出警察爭議事件，只要上了新聞，立刻亂箭齊發，往死裡打。

游毓蘭表示，以前有類似事件，被寃的幹部都是奉指示：先平息新聞熱度，以後再補給你，甚至還會要求當事人不要申訴救濟。警察人權如此遭到踐踏，怎不令人心寒？又如何要求所有的員警對待民眾，務必要保障人權，嚴守程序正義？請珍惜每一個認真守法的好警察。

新北市瑞芳警分局日前與義刑聚餐的飲宴風波，市警局自檢6警記過，分局長高繼鴻調非主管職。圖／取自分局網頁
新北市瑞芳警分局日前與義刑聚餐的飲宴風波，市警局自檢6警記過，分局長高繼鴻調非主管職。圖／取自分局網頁

瑞芳 游毓蘭 警察

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