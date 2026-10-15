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東莒猛澳港重大工安3死 2工人艙內昏迷1同事救援也倒下

聯合報／ 記者張策蔡家蓁／新北即時報導

連江縣東莒猛澳港今上午發生重大工安事故，3名工人在浮動平台船艙內施工時接連失去意識，其中2人先在艙內昏倒，第3名作業員發現異狀後進入救援，也隨後失去意識。3人被救出時皆已無呼吸心跳，送醫搶救仍宣告不治。消防人員現場檢測發現，船艙內一氧化碳濃度偏高，確切事故原因及有害氣體來源仍待調查釐清。

連江縣消防局上午10時40分接獲通報，隨即派員前往猛澳港，莒光守備隊、岸巡及警消人員也共同投入救援。3名工人脫困時均呈OHCA狀態，現場立即施以CPR，並緊急送醫搶救，東莒及西莒共3名支援醫師投入救治，但最終仍回天乏術。

初步了解，事故發生於猛澳港一艘浮動平台的船艙內，原先有2名作業員在施工期間失去意識，第3名作業員發現後進入艙內試圖救人，不料也接著昏倒。消防人員進入現場救援並進行氣體檢測，發現艙內一氧化碳濃度偏高，至於有害氣體如何產生、當時作業內容及通風情形，仍須由職安及司法單位進一步鑑定。

連江縣長王忠銘獲報後前往東莒猛澳碼頭了解情況，並召集副縣長陳冠人、莒光議員陳貽斌，以及工務處、民社處、消防局、警察局、南竿鄉公所等單位開會，要求各單位協助家屬處理後續事宜。

民社處表示，這起事故一次造成3名工人死亡，已通報勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心，相關人員預計明日抵達馬祖調查事故原因；縣府也安排社工與家屬對接，並依規定提供急難救助等協助。

縣警局也已聯繫罹難者家屬，並通知地方檢察署及鑑識單位介入。3名罹難者遺體後續將移往南竿生命園區安置，再由檢方進行相驗及相關鑑識程序，釐清事故經過及責任歸屬。

連江縣長王忠銘（右二）前往東莒猛澳碼頭了解情況。圖／連江縣府提供
連江縣長王忠銘（右二）前往東莒猛澳碼頭了解情況。圖／連江縣府提供

連江縣東莒猛澳港今上午發生重大工安事故，3名工人在浮動平台船艙內施工時接連失去意識，其中2人先在艙內昏倒，第3名作業員發現異狀後進入救援，也隨後失去意識。圖／馬祖岸巡隊提供
連江縣東莒猛澳港今上午發生重大工安事故，3名工人在浮動平台船艙內施工時接連失去意識，其中2人先在艙內昏倒，第3名作業員發現異狀後進入救援，也隨後失去意識。圖／馬祖岸巡隊提供

連江縣長王忠銘（右三）前往東莒猛澳碼頭了解情況。圖／連江縣府提供
連江縣長王忠銘（右三）前往東莒猛澳碼頭了解情況。圖／連江縣府提供

東莒 工安 工人

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