屏東東港傳釣客落海…岸邊遺留機車釣具 漁船外海發現遺體

屏東縣消防局今中午接獲報案，東港海事學校後方海域有釣客落海失聯，出動人車前往，現場發現一輛機車與釣具，未發現釣客，搜救人員搜尋後，下午1時50分，有漁船回報發現，鎮海宮外海約700公尺處發現遺體，經查卻認為失聯釣客，家屬指認悲慟。

消防局今中午11時28分接獲報案人稱，她的先生葉男晚間去釣魚一直未歸，消防局出動12車18人、1艇、3架無人機前往協尋，並通報海上救難協會及海巡署協助。

搜救人員到場，現場遺留機車及釣具並未發現釣客，搜救人員展開搜尋，下午1時50分有漁船回報鎮海宮外海約700公尺海面上發現遺體，下午2時24分由海巡及海上救難協會人員拉上船艇載回岸上，經家屬確認身分，後續由海巡安檢所報請檢方相驗。

屏東縣消防局今中午接獲報案，東港海事學校後方海域有釣客落海失聯，現場有一輛機車和釣具。圖／讀者提供