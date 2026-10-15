屏東東港傳釣客落海…岸邊遺留機車釣具 漁船外海發現遺體
屏東縣消防局今中午接獲報案，東港海事學校後方海域有釣客落海失聯，出動人車前往，現場發現一輛機車與釣具，未發現釣客，搜救人員搜尋後，下午1時50分，有漁船回報發現，鎮海宮外海約700公尺處發現遺體，經查卻認為失聯釣客，家屬指認悲慟。
消防局今中午11時28分接獲報案人稱，她的先生葉男晚間去釣魚一直未歸，消防局出動12車18人、1艇、3架無人機前往協尋，並通報海上救難協會及海巡署協助。
搜救人員到場，現場遺留機車及釣具並未發現釣客，搜救人員展開搜尋，下午1時50分有漁船回報鎮海宮外海約700公尺海面上發現遺體，下午2時24分由海巡及海上救難協會人員拉上船艇載回岸上，經家屬確認身分，後續由海巡安檢所報請檢方相驗。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。