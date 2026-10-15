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秋祭因公殉職病故警察 警政署長張榮興感念為國犧牲
今年秋祭歷年因公殉職暨病故警察人員典禮，今上午於台北市內湖區警察公墓舉行，由警政署長張榮興主祭，率官警代表祭悼追緬歷年因公殉職及積勞病故的警察，感念盡忠職守及伸張正義。
典禮開始響起莊嚴樂聲，張榮興向忠靈祠已故警察靈位上香、獻祭品，於司儀宣讀祭文後，率同陪祭、與祭人員行三鞠躬禮及默念，感念英勇事蹟與為國犧牲，並致上哀悼與敬意。
警政署表示，為感念犧牲奉獻精神，持續推動警察公墓公園化，改善各項設施及綠美化，今年完成左側土葬區連接步道整修工程，提供家屬更友善的悼念追思環境；正辦理擋土牆結構補強及忠靈祠、納骨塔門窗整修工程，營造莊嚴素雅園區。
為表彰因公殉職警察對國家社會貢獻，提供員警、遺族及民眾緬懷悼念處所，警政署已在署內警察史蹟館增設「捍衛治安、警之典範」因公殉職警察人員紀念專區，於專區辦理員警殉職事蹟宣付儀式，將英勇精神永誌警史，供追思致敬。
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