嘉義民雄廂型車自撞電線桿 41歲男子傷重送醫不治
嘉義縣民雄鄉昨天下午5時許發生死亡車禍，41歲蔡姓男子駕駛廂型車行經嘉88線時，不明原因自撞路旁電線桿，造成臉部、胸部受傷，經送往大林慈濟醫院搶救仍宣告不治，警方目前已介入調查，釐清事故發生原因，並由法醫抽取眼球液送驗。
據了解，蔡男昨天下午不明原因自撞電線桿，廂型車車頭及駕駛座周邊嚴重扭曲變形，車頂明顯凹陷、車窗破裂，車門及車體結構受擠壓，幾乎難以辨識原有輪廓，車體結構嚴重受損，零件散落在路面及車輛周邊，撞擊力道相當猛烈。
嘉義縣消防局獲報趕往現場，在嚴重變形的車體旁進行處置，消防人員靠近車體與電線桿交界處，持續進行救援作業，試圖協助傷者脫困，蔡男身上有明顯外傷，臉部、胸部受多處擦挫傷，送往大林慈濟醫院搶救，最後仍宣告傷重不治。
民雄警分局表示，事故由警方依規定處理，後續由法醫抽取眼球液，家屬對此表示沒有意見；提醒駕駛人行車時應隨時注意前方路況及車輛狀況，切勿疲勞駕駛，若感到精神不濟，應先停車休息，避免因一時疏忽釀成無法挽回的憾事。
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