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不滿行人沒走斑馬線 萬華外送員折返理論遭4男圍毆

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市萬華區今天凌晨發生街頭圍毆案，47歲吳姓外送員騎機車經過梧州街時，因禮讓行人問題與4名男子爆發口角，雙方原本已經分開，吳男騎車離去後，卻因心有不甘折返理論，反遭4人拖下機車圍毆，造成全身多處擦挫傷，4人行凶後搭計程車離開，警方循線將4人查緝到案。

據了解，吳男凌晨零時許騎機車送餐，行經梧州街，遇到4名男子步行穿越馬路，雙方對是否應禮讓行人發生爭執，吳男認為對方並未行走在斑馬線上，雙方言語衝突後，他原本已騎車離去，但才離開約30公尺，又折返找4人理論。

不料，吳男折返後，雙方再度爆發爭執，4人隨即動手圍毆，將他拖下機車，造成臉部、胸口、背部及膝蓋等多處擦挫傷，連機車後照鏡也遭毀損。4人動手後搭乘計程車離開現場，吳男則留在原地等待警方到場，並表明要對動手者提出告訴。

萬華警分局龍山派出所獲報趕抵現場時，衝突已經結束，只剩受傷的吳男，員警協助將他送往台大醫院治療，沒有生命危險。警方隨後調閱周邊監視器，鎖定31歲黃姓男子等4人涉案，今天陸續將4人查緝到案，詢後移送台北地檢署偵辦。

今天凌晨，一名外送員因是否禮讓行人問題與人爭執，最後被毆打。記者廖炳棋／翻攝
今天凌晨，一名外送員因是否禮讓行人問題與人爭執，最後被毆打。記者廖炳棋／翻攝

斑馬線 萬華 外送員

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