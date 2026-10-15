影／羅東男子跨雙黃線遭熊貓外送驚悚撞飛 目擊者嚇壞急喊：打911？

宜蘭羅東市區發生外送機車撞飛行人意外，昨晚男子疑似橫越雙黃線，與外送機車女發生碰撞，男子遭機車撞飛後，重摔路面翻滾痛到哀號，女子一度被機車壓住，自行脫困。驚悚撞擊過程被對向行車紀錄器錄下，車上女子目擊瞬間嚇到尖叫，呼喊快叫救護車，慌亂間一度急問「打911嗎？還是119？」

事發當時正值下班尖峰時段，停在對向路邊的車輛行車紀錄器完整拍下撞擊瞬間。車內原本有說有笑的一對男女被突如其來的車禍嚇壞，女子熱心想撥電話報案，一時慌亂分不清救援電話，所幸隨後冷靜告知消防人員地點完成報案。

目擊者表示，37歲楊姓男子被撞飛後倒地幾乎無法動彈，只能發出聲音；而23歲陳女外送騎士則一度被倒下的機車壓住，回神後才自行脫困。附近熱心民眾見狀趕緊上前幫忙扶正機車並關心兩人狀況，女騎士表示因行人突然穿越馬路，才反應不及發生碰撞。

警方獲報後迅速趕抵現場處置，經檢測外送員無酒精反應，所幸兩名傷者均意識清楚，女騎士頭部及左小腿擦傷送往羅東博愛醫院，違規穿越馬路的男子則右手及右腿擦傷，送往羅東聖母醫院治療，均無生命危險。

羅東警分局表示，詳細肇事原因與責任歸屬仍待進一步釐清。警方同時呼籲，駕駛人行車時務必隨時注意車前狀況，行人也應依規定走斑馬線穿越馬路，切勿任意跨越雙黃線，以維護自身與他人行車安全。

行人遭熊貓外送員撞擊後，痛到在馬路上翻滾。圖／Threads友ringchi007提供

羅東鎮一名男子跨雙黃線遭熊貓外送騎士撞擊，騰空飛起的畫面驚悚，嚇壞路人及附近商家。圖／Threads友ringchi007提供