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新竹男大生騎車下坡猛撞小貨車 離奇噴飛躺進車斗
新竹市東區明湖路今上午發生驚險車禍，18歲元培醫事科技大學張姓大一男學生騎機車下坡時，與小貨車發生碰撞，猛烈撞擊後整個人騰空飛進貨車後方車斗，造成右手、右腳骨折及左腳外傷送醫，詳細肇事原因仍待警方釐清。
新竹市消防局指出，今天上午10時許接獲通報，指明湖路發生車禍，隨即派遣2車、5名警消前往。
由於撞擊力道猛烈，機車車頭幾乎全毀，車體零件散落一地，小貨車左側車身遭撞後明顯凹陷，地面也留下大片柴油漬。張男疑因撞擊力道角度，整個人被拋飛，直接落入小貨車後方車斗內，一度無法自行移動。
救護人員抵達後，多名警消攀上貨車車斗，先替仰躺的張男固定頸圈、檢查傷勢，並完成軀體固定後協助脫困。經檢傷，張男右手、右腳骨折，左腳也有外傷，後續由救護車送往醫院治療。
消防人員另發現事故現場地面有大量柴油，上午10時50分通知環保局派員處理，避免油汙影響其他用路人安全。警方後續將調閱監視器及釐清雙方行車動線，詳細肇事原因仍待進一步調查。
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