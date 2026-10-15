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台中石岡水壩右側閘門發現浮屍 確認身分61歲婦人找到機車

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市石岡區石岡水壩右側閘門今天早上被發現一具浮屍，消防隊員協助打撈上岸，警方循線找到家屬，確認死者是61歲婦人，在長庚橋附近找到她的機車，今天將報請檢察官相驗，釐清死因。

東勢警分局今天早上6時31分接獲報案，指稱於石岡水壩右側閘門發現浮屍，隨即通報消防人員將大體打撈上岸，並由鑑識人員現場採證。警方另於長庚橋附近尋獲死者騎乘機車，經家屬到場指認，確認為61歲婦人，後續將報請檢察官相驗以釐清死因。

東勢分局呼籲，民眾應珍惜生命，若周遭親友或自身遭遇情緒困擾，可尋求醫療機構協助，或撥打生命線專線1995尋求心理支持

台中市消防局今天早上6時47分獲報，石岡區豐勢路石岡水壩打撈浮屍案，接獲東勢分局轉報上址發現一具浮屍，派遣石岡分隊出動3車5人及1艘動艇，由小隊長陳達興帶隊前往搶救。到場回報於石岡水壩上游處發現一具浮屍，進行打撈作業，協助將浮屍打撈上岸。員警已在場。

台中市東勢警分局石岡所副所長李進吉說明。圖／警方提供
台中市東勢警分局石岡所副所長李進吉說明。圖／警方提供

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台中 浮屍 機車

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