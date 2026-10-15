影／高雄失聯副總 困50公尺深坡 警消循呼救聲尋獲 現場救援畫面曝

高雄市進口商副總36歲辛男13日下午外出失聯，親友焦急報警，在網路懸賞100萬元尋人。警方在屏東縣三地門鄉地磨兒藝術公園停車場找到他的賓士轎車卻不見人影。屏東縣消防局今搜索時聽到呼救聲音，發現在邊坡下方約50公尺處，架設繩索後將辛男救援到安全位置。

消防局表示，14日下午5時半接獲失聯協尋案件通報後，派遣三地門分隊搜尋，當日搜尋未果。今15日擴大搜救勤務，出動瑪家、麟洛分隊、第一大隊及特搜大隊，共計9車17人，並運用2架無人機協助空中搜尋，由第一大隊副大隊長楊景雄帶隊，針對失聯者車輛停放地點及周邊環境展開搜索。

搜救人員今上午7時，依據現場地形，擴大搜尋範圍，上午8時7分在三地門鄉二號農路1公里處聽見失聯者呼救聲，發現位置在邊坡下方約50公尺處，下切接近失聯者，用繩索救援。

現場地形陡峭，辛男受困位置與上方安全區域有約50公尺高低落差，搜救人員須先架繩索，將辛男用繩索救援系統，沿著岩壁將他拉回上方安全地點。救援過程驚險，歷時約一個多小時，將辛男救援到安全位置。

據了解，辛男疑失足跌落山坡，詳細原因仍待釐清。

屏東縣消防局今搜索時聽到呼救聲音，發現在邊坡下方約50公尺處，架設繩索後將辛男救援到安全位置。圖／讀者提供

屏東縣消防局今搜索時聽到呼救聲音，發現在邊坡下方約50公尺處，架設繩索後將辛男救援到安全位置。圖／讀者提供

搜救人員須先架繩索，將辛男用繩索救援系統，沿著岩壁將他拉回上方安全地點，距離約50公尺。救援過程驚險，歷時約一個多小時，將辛男救援到安全位置。圖／讀者提供