苗栗外籍男騎重機逆向撞轎車 彈落5層樓高省道慘死他鄉

苗栗縣造橋鄉德照橋高架路段，14日下午發生一起死亡車禍，現場騎乘大型重型機車的外籍男子，不明原因突失控跨越雙黃線逆向撞上轎車後，彈飛甩落下方數層樓高的省道，當場傷重身亡，檢警今天將相驗釐清事故原因。

竹南警分局指出，昨傍晚5時許接獲報案，稱造橋鄉台13甲線德照橋下方發生交通事故，有1名男子疑似自高架橋墜落橋下，警消人員獲報後立即趕赴現場處理，在高架橋下發現1名年約40歲的外籍男子，倒地無生命跡象，緊急送醫搶救仍宣告不治。

警方調查，菲律賓籍的外籍男子目前在竹南科學園區工作，昨騎乘大型重機車，沿台13甲線德照橋由北往南（竹南鎮往造橋鄉）行駛，行經事故下坡轉彎路段時，不明原因跨越雙黃線，高速跟對向由南往北行駛的轎車發生碰撞。

由於撞擊力道頗大，又適逢下坡慣性動作，重機騎士往前彈飛墜落約5層樓高的平面道路，救護人員緊急送醫搶救後，仍因傷重宣告不治；另轎車的車頭毀損，女駕駛未受傷。

女駕駛稱，當時正常行駛上坡轉彎，重機突然逆向衝撞過來，她閃避不及仍發生碰撞。警方表示，轎車駕駛酒測值為0，重機騎士死因待檢察官今天相驗釐清，詳細肇事原因及相關責任仍待調查釐清。