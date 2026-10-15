夫妻共乘小貨車追撞工程車 國3彰化南下路段車禍1死1傷

68歲邱姓男子駕駛小貨車載著65歲王姓妻子，今天上午行經國道3號彰化南下路段時，追撞施工中的工程車，雙雙受傷，邱男自行脫困，但王女受困車內，經消防人員救出後，送醫搶救仍告不治，肇事原因由國道警方調查中。

彰化縣消防局是在今天上午9時05分接獲報案，指國道3號南下201公里處，發生小貨車疑似追撞國道施工中、由李姓男子駕駛的工程車，造成小貨車內夫妻受困車內，消防局立即出動消防車2輛、救護車2輛，消防人員9人趕往救援。

消防人員趕到現場時，小貨車邱姓駕駛意識清楚，由駕駛座自行離開，肢體受擦傷，但副駕駛座的的王姓妻子仍受困，消防人員使用破壞器材，協助王女脫困，現場給予 CPR、AED 等急救處置，送往彰化基督醫院急救，不過，到院已無呼吸心跳，經過搶救仍不治。

68歲邱姓男子駕駛小貨車載著65歲王姓妻子，今天上午行經國道3號彰化南下路段時，追撞施工中的工程車，邱男輕傷自行脫困，但王女受困車內，經消防人員救出後，送醫搶救仍告不治。圖／消防局提供

68歲邱姓男子駕駛小貨車載著65歲王姓妻子，今天上午行經國道3號彰化南下路段時，追撞施工中的工程車，邱男輕傷自行脫困，但王女受困車內，經消防人員救出後，送醫搶救仍告不治。圖／消防局提供

68歲邱姓男子駕駛小貨車載著65歲王姓妻子，今天上午行經國道3號彰化南下路段時，追撞施工中的工程車，邱男輕傷自行脫困，但王女受困車內，經消防人員救出後，送醫搶救仍告不治。圖／消防局提供

68歲邱姓男子駕駛小貨車載著65歲王姓妻子，今天上午行經國道3號彰化南下路段時，追撞施工中的工程車，邱男輕傷自行脫困，但王女受困車內，經消防人員救出後，送醫搶救仍告不治。圖／消防局提供