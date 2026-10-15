宜蘭加羅湖登山暗夜驚魂 66歲女迷途受困加羅神社 連夜救人下山

宜蘭大同鄉加羅湖傳出登山客失聯，一隊來自外縣市的9人登山隊於14日結束兩天一夜行程準備歸途時，未料66歲蔡姓女山友在巨木登山口附近脫隊失聯，同行隊友聯繫不上，中午12時許向宜蘭縣消防局報案求助，山區陰雨濕滑，蔡女於今天凌晨獲救。

由於近來入夜後氣溫下降且山區飄雨，縣消防局不敢大意，接獲通報隨即出動消防第一大隊與大同分隊前往搜救；登山隊伍中一名山友先行回頭尋人，其餘7人則順利抵達森活趣農場會合休息。

消防人員於下午1時36分接通蔡女電話，確認其平安。蔡女當時身穿紅外套與藍色長褲，透露自己受困於加羅神社（舊太平神社）周邊，雖然山區開始起霧，所幸她並未受傷，且隨身備足飲水與禦寒衣物。搜救人員掌握座標後，擬定搜救前進路線。

下午3時20分，由消防局與林業署共8人組成的聯合搜救隊，從巨木登山口入山救援，並於渡假農場成立前進指揮所；搜救人員歷經數小時跋涉，終於在晚間將近8時接觸到蔡女，尚能自己行走。

經歷暗夜驚魂，搜救隊連夜接力護送，今天凌晨3時38分平安把蔡女帶回登山口。經檢視其身體狀況良好、無需就醫，滿身疲憊的蔡女決定自行返家，結束一場暗夜驚魂。

來自外縣市的9人登山隊於14日結束兩天一夜行程準備歸途時，未料66歲蔡姓女山友在巨木登山口附近脫隊失聯，隊友緊急報案請求縣消防局協尋，蔡女今天凌晨被救下山。圖／消防局提供