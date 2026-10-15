快訊

批賈永婕穿搭翻車！賴惠員維基遭改「愛給下馬威」 護航波波牙醫爭議被翻出

阿湯哥「挖掘者」踢大鐵板！生涯最慘滑鐵盧 恐血虧天價78億

學術黑市／重罰百萬抓不到論文代寫 情變竟成破案關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

毒駕撞死老婦、行人闖紅燈 雙10前後兩周高雄發生5起奪命車禍

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市雙十前後兩周內發生5起重大奪命車禍，其中陳姓男子涉吸毒後駕小貨車衝撞86歲老婦致死逃1天落網遭收押；另87歲老婦徒步闖紅燈遭小黃撞及不治；77歲何姓老翁騎機車在無號誌路口和小貨車相撞身亡，另有2名騎士自撞分隔島彈飛身亡。

交通部將9月開學月列為交通安全月，高雄市發生3起重大死亡車禍，55歲潘姓女子騎機車載76歲母親上班遇死劫，與曳引車擦撞，機車倒地釀潘女受傷，但後座母親遭曳引車後輪輾過當場死亡，車禍並造成另4輛汽機車追撞。

台灣區螺絲公會前理事長張土火一手創立安拓集團，從事扣件業逾半世紀，9月21日下午至市府鳳山行政中心洽公，徒步穿越停車場便道時，不幸遭小貨車撞倒送醫不治，享壽73歲，令業界震驚，也引起市長陳其邁關切。

另9月22日下午，33歲林姓女子騎機車沿三民區九如二路往東直行，和同向由50歲林姓男子駕駛的遊覽車發生擦撞。林女倒地後遭遊覽車右後輪輾過，頭部重傷當場慘死。

十月才剛過兩周，高市又接連發生5起恐怖死亡車禍，其中55歲陳姓男子10月1日上午8時施用二級毒品甲基安非他命後，神智不清駕小貨車在大樹區路段，猛烈撞擊在路邊的86歲黃張姓婦人，肇事後逃離現場，後在屏東被逮，被檢方依毒駕等罪嫌聲押獲准。

柯姓男子於10月11日凌晨騎紅牌大重機行經三民區同盟一路與孝順街口，不明原因自撞分隔島，連人帶車噴飛在地，送醫不治；同一天下午3時27分騎機車行經鳳山區五甲二路無號誌路口，當場被吳姓女子駕駛的小貨車衝撞，何噴飛倒地，因身體多處骨折及出血送醫不治。

10月13日，55歲陳姓水電工騎機車行經五甲一路、靠近凱旋路口的弧形路段時，疑未順著道路弧度轉彎而等速直行，當場撞上分隔島，彈飛落地喪命；同一天晚間8時45分許，87歲邱姓老婦在前鎮區林森三路徒步闖紅燈穿越三多三路，當場被計程車撞及送醫傷重死亡。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

87歲邱姓老婦13日晚間在高市林森三路徒步闖紅燈穿越三多三路，當場被計程車撞及送醫傷重死亡。記者石秀華／翻攝
87歲邱姓老婦13日晚間在高市林森三路徒步闖紅燈穿越三多三路，當場被計程車撞及送醫傷重死亡。記者石秀華／翻攝

77歲何姓老翁11日下午騎機車行經高市五甲二路一處無號誌路口，當場被吳姓女子駕駛的小貨車撞及（紅圈處），噴飛重傷送醫不治。記者石秀華／翻攝
77歲何姓老翁11日下午騎機車行經高市五甲二路一處無號誌路口，當場被吳姓女子駕駛的小貨車撞及（紅圈處），噴飛重傷送醫不治。記者石秀華／翻攝

柯姓男子於10月11日凌晨騎紅牌大重機行經高市同盟一路與孝順街口，不明原因自撞分隔島，連人帶車噴飛在地，送醫不治。記者石秀華／翻攝
柯姓男子於10月11日凌晨騎紅牌大重機行經高市同盟一路與孝順街口，不明原因自撞分隔島，連人帶車噴飛在地，送醫不治。記者石秀華／翻攝

陳男10月1日吸食安非他命後駕小貨車行經高市大樹區路段，失控撞上走在路邊的黃張姓婦人，導致婦人傷重死亡。圖／讀者提供
陳男10月1日吸食安非他命後駕小貨車行經高市大樹區路段，失控撞上走在路邊的黃張姓婦人，導致婦人傷重死亡。圖／讀者提供

高雄市一名陳姓水電工13日上午上工前，意外在五甲一路與凱旋路附近自撞分隔島後傷重不治。記者石秀華／翻攝
高雄市一名陳姓水電工13日上午上工前，意外在五甲一路與凱旋路附近自撞分隔島後傷重不治。記者石秀華／翻攝

闖紅燈 毒駕 高雄

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新北環快驚傳追撞車禍 58歲女騎士等紅燈遭撞送醫不治

太快煞不住...蘇花改砂石車連環撞1死4傷 休旅驚悚夾扁副駕慘死

尿液安非他命濃度飆破3萬！台東男毒駕竟不起訴 關鍵曝光

高雄女子機車遭刮報警 犯案鄰居門外叫囂恐嚇「給林北出來」

相關新聞

竹北郵局凌晨火警！5樓倉庫起火 消防出動8車18人搶救

新竹縣竹北市中正西路60號竹北郵局今天凌晨3時30分發生火警，位置在郵局5樓倉庫區，原因不明起火，經及時搶救，損失約10萬，幸無人受困受傷。

花蓮吉安民宅大火一樓全面燃燒 64歲男倒地命危幸運獲救

花蓮吉安鄉明義七街一間民宅，14日晚間8時許突然發生火警，熊熊火勢十分危急，消防局現場發現一樓已全面燃燒，屋內5人緊急逃生，但屋主弟弟、64歲簡姓男子未能逃出，被消防人員發現時被濃煙嗆昏，倒臥在3樓地上，失去呼吸心跳，好在經送醫急救後，現已恢復生命跡象。

影／高雄進口商副總失聯3天…親友懸賞100萬 今上午三地門鄉找到了

高雄市某進口商36歲辛姓副總失蹤，13日下午3時過後親友聯繫不上，報警發現，辛男的賓士轎車停放在三地門鄉地磨兒藝術公園停車場，車門未上鎖、手機、鑰匙都在車上，親友發文懸賞100萬元「尋找小辛」，今上午8時35分，警消擴大搜索，在地磨兒藝術公園附近山坡下方發現辛男，生命跡象穩定。

宜蘭加羅湖登山暗夜驚魂 66歲女迷途受困加羅神社 連夜救人下山

宜蘭大同鄉加羅湖傳出登山客失聯，一隊來自外縣市的9人登山隊於14日結束兩天一夜行程準備歸途時，未料66歲蔡姓女山友在巨木登山口附近脫隊失聯，同行隊友聯繫不上，中午12時許向宜蘭縣消防局報案求助，山區陰雨濕滑，蔡女於今天凌晨獲救。

暗夜轎車苗栗頭屋墜谷急救援 苗消吊掛救出2人擦傷無大礙

一輛轎車昨天深夜在苗栗縣頭屋鄉苗22線2公里處墜落5公尺深山谷斜坡，車內2人受困，苗栗縣政府消防局接獲報案，消防人員吊掛救出2人，2人擦傷無大礙，並沒有送醫，車禍原因由警方進一步調查釐清中。

毒駕撞死老婦、行人闖紅燈 雙10前後兩周高雄發生5起奪命車禍

高雄市雙十前後兩周內發生5起重大奪命車禍，其中陳姓男子涉吸毒後駕小貨車衝撞86歲老婦致死逃1天落網遭收押；另87歲老婦徒步闖紅燈遭小黃撞及不治；77歲何姓老翁騎機車在無號誌路口和小貨車相撞身亡，另有2名騎士自撞分隔島彈飛身亡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。