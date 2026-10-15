毒駕撞死老婦、行人闖紅燈 雙10前後兩周高雄發生5起奪命車禍

高雄市雙十前後兩周內發生5起重大奪命車禍，其中陳姓男子涉吸毒後駕小貨車衝撞86歲老婦致死逃1天落網遭收押；另87歲老婦徒步闖紅燈遭小黃撞及不治；77歲何姓老翁騎機車在無號誌路口和小貨車相撞身亡，另有2名騎士自撞分隔島彈飛身亡。

交通部將9月開學月列為交通安全月，高雄市發生3起重大死亡車禍，55歲潘姓女子騎機車載76歲母親上班遇死劫，與曳引車擦撞，機車倒地釀潘女受傷，但後座母親遭曳引車後輪輾過當場死亡，車禍並造成另4輛汽機車追撞。

台灣區螺絲公會前理事長張土火一手創立安拓集團，從事扣件業逾半世紀，9月21日下午至市府鳳山行政中心洽公，徒步穿越停車場便道時，不幸遭小貨車撞倒送醫不治，享壽73歲，令業界震驚，也引起市長陳其邁關切。

另9月22日下午，33歲林姓女子騎機車沿三民區九如二路往東直行，和同向由50歲林姓男子駕駛的遊覽車發生擦撞。林女倒地後遭遊覽車右後輪輾過，頭部重傷當場慘死。

十月才剛過兩周，高市又接連發生5起恐怖死亡車禍，其中55歲陳姓男子10月1日上午8時施用二級毒品甲基安非他命後，神智不清駕小貨車在大樹區路段，猛烈撞擊在路邊的86歲黃張姓婦人，肇事後逃離現場，後在屏東被逮，被檢方依毒駕等罪嫌聲押獲准。

柯姓男子於10月11日凌晨騎紅牌大重機行經三民區同盟一路與孝順街口，不明原因自撞分隔島，連人帶車噴飛在地，送醫不治；同一天下午3時27分騎機車行經鳳山區五甲二路無號誌路口，當場被吳姓女子駕駛的小貨車衝撞，何噴飛倒地，因身體多處骨折及出血送醫不治。

10月13日，55歲陳姓水電工騎機車行經五甲一路、靠近凱旋路口的弧形路段時，疑未順著道路弧度轉彎而等速直行，當場撞上分隔島，彈飛落地喪命；同一天晚間8時45分許，87歲邱姓老婦在前鎮區林森三路徒步闖紅燈穿越三多三路，當場被計程車撞及送醫傷重死亡。

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87歲邱姓老婦13日晚間在高市林森三路徒步闖紅燈穿越三多三路，當場被計程車撞及送醫傷重死亡。記者石秀華／翻攝

77歲何姓老翁11日下午騎機車行經高市五甲二路一處無號誌路口，當場被吳姓女子駕駛的小貨車撞及（紅圈處），噴飛重傷送醫不治。記者石秀華／翻攝

柯姓男子於10月11日凌晨騎紅牌大重機行經高市同盟一路與孝順街口，不明原因自撞分隔島，連人帶車噴飛在地，送醫不治。記者石秀華／翻攝

陳男10月1日吸食安非他命後駕小貨車行經高市大樹區路段，失控撞上走在路邊的黃張姓婦人，導致婦人傷重死亡。圖／讀者提供