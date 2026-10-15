快訊

批賈永婕穿搭翻車！賴惠員維基遭改「愛給下馬威」 護航波波牙醫爭議被翻出

阿湯哥「挖掘者」踢大鐵板！生涯最慘滑鐵盧 恐血虧天價78億

學術黑市／重罰百萬抓不到論文代寫 情變竟成破案關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

影／高雄進口商副總失聯3天…親友懸賞100萬 今上午三地門鄉找到了

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

高雄市某進口商36歲辛姓副總失蹤，13日下午3時過後親友聯繫不上，報警發現，辛男的賓士轎車停放在三地門鄉地磨兒藝術公園停車場，車門未上鎖、手機、鑰匙都在車上，親友發文懸賞100萬元「尋找小辛」，今上午8時35分，警消擴大搜索，在地磨兒藝術公園附近山坡下方發現辛男，生命跡象穩定。

港警分局14日下午接獲高雄市左營分局轉報緊急協尋案件，辛男13日下午開車外出後失聯，家屬擔憂安危，焦急報警求助。調閱手機定位資訊，辛男最後位置在屏東縣三地門鄉一帶，警方在三地門地磨兒藝術公園停車場發現男子駕駛的車輛，未見男子蹤影。

警方與消防隊擴大周邊山區搜尋範圍，今上午8時35分許在山坡下發現該男，雖身上有撕裂傷，仍有生命跡象，意識清醒，救援中。

警消今天擴大搜尋後上午8時半找到失聯的辛男。圖／讀者提供
警消今天擴大搜尋後上午8時半找到失聯的辛男。圖／讀者提供

警消今天擴大搜尋後上午8時半找到失聯的辛男。圖／讀者提供
警消今天擴大搜尋後上午8時半找到失聯的辛男。圖／讀者提供

警消今天擴大搜尋後上午8時半找到了失聯的辛男。圖／讀者提供
警消今天擴大搜尋後上午8時半找到了失聯的辛男。圖／讀者提供

辛男的白色賓士車最後停放在三地門鄉地磨兒藝術公園停車場。圖／讀者提供
辛男的白色賓士車最後停放在三地門鄉地磨兒藝術公園停車場。圖／讀者提供

高雄 失聯 港警 屏東

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

疑上坡不慎熄火失控 台南山區大貨車墜10米山坡命危

花蓮吉安民宅大火一樓全面燃燒 64歲男倒地命危幸運獲救

高雄動漫節湧漫迷 阿北持手機偷拍2女子裙底風光遭活逮

潭子婦命案…兒涉殺害直系血親尊親屬 檢方訊後聲押禁見

相關新聞

竹北郵局凌晨火警！5樓倉庫起火 消防出動8車18人搶救

新竹縣竹北市中正西路60號竹北郵局今天凌晨3時30分發生火警，位置在郵局5樓倉庫區，原因不明起火，經及時搶救，損失約10萬，幸無人受困受傷。

花蓮吉安民宅大火一樓全面燃燒 64歲男倒地命危幸運獲救

花蓮吉安鄉明義七街一間民宅，14日晚間8時許突然發生火警，熊熊火勢十分危急，消防局現場發現一樓已全面燃燒，屋內5人緊急逃生，但屋主弟弟、64歲簡姓男子未能逃出，被消防人員發現時被濃煙嗆昏，倒臥在3樓地上，失去呼吸心跳，好在經送醫急救後，現已恢復生命跡象。

影／高雄進口商副總失聯3天…親友懸賞100萬 今上午三地門鄉找到了

高雄市某進口商36歲辛姓副總失蹤，13日下午3時過後親友聯繫不上，報警發現，辛男的賓士轎車停放在三地門鄉地磨兒藝術公園停車場，車門未上鎖、手機、鑰匙都在車上，親友發文懸賞100萬元「尋找小辛」，今上午8時35分，警消擴大搜索，在地磨兒藝術公園附近山坡下方發現辛男，生命跡象穩定。

宜蘭加羅湖登山暗夜驚魂 66歲女迷途受困加羅神社 連夜救人下山

宜蘭大同鄉加羅湖傳出登山客失聯，一隊來自外縣市的9人登山隊於14日結束兩天一夜行程準備歸途時，未料66歲蔡姓女山友在巨木登山口附近脫隊失聯，同行隊友聯繫不上，中午12時許向宜蘭縣消防局報案求助，山區陰雨濕滑，蔡女於今天凌晨獲救。

暗夜轎車苗栗頭屋墜谷急救援 苗消吊掛救出2人擦傷無大礙

一輛轎車昨天深夜在苗栗縣頭屋鄉苗22線2公里處墜落5公尺深山谷斜坡，車內2人受困，苗栗縣政府消防局接獲報案，消防人員吊掛救出2人，2人擦傷無大礙，並沒有送醫，車禍原因由警方進一步調查釐清中。

毒駕撞死老婦、行人闖紅燈 雙10前後兩周高雄發生5起奪命車禍

高雄市雙十前後兩周內發生5起重大奪命車禍，其中陳姓男子涉吸毒後駕小貨車衝撞86歲老婦致死逃1天落網遭收押；另87歲老婦徒步闖紅燈遭小黃撞及不治；77歲何姓老翁騎機車在無號誌路口和小貨車相撞身亡，另有2名騎士自撞分隔島彈飛身亡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。