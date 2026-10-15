影／高雄進口商副總失聯3天…親友懸賞100萬 今上午三地門鄉找到了

高雄市某進口商36歲辛姓副總失蹤，13日下午3時過後親友聯繫不上，報警發現，辛男的賓士轎車停放在三地門鄉地磨兒藝術公園停車場，車門未上鎖、手機、鑰匙都在車上，親友發文懸賞100萬元「尋找小辛」，今上午8時35分，警消擴大搜索，在地磨兒藝術公園附近山坡下方發現辛男，生命跡象穩定。

里港警分局14日下午接獲高雄市左營分局轉報緊急協尋案件，辛男13日下午開車外出後失聯，家屬擔憂安危，焦急報警求助。調閱手機定位資訊，辛男最後位置在屏東縣三地門鄉一帶，警方在三地門地磨兒藝術公園停車場發現男子駕駛的車輛，未見男子蹤影。

警方與消防隊擴大周邊山區搜尋範圍，今上午8時35分許在山坡下發現該男，雖身上有撕裂傷，仍有生命跡象，意識清醒，救援中。

警消今天擴大搜尋後上午8時半找到失聯的辛男。圖／讀者提供

警消今天擴大搜尋後上午8時半找到失聯的辛男。圖／讀者提供

警消今天擴大搜尋後上午8時半找到了失聯的辛男。圖／讀者提供