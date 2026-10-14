花蓮吉安民宅大火一樓全面燃燒 64歲男倒地命危幸運獲救

花蓮吉安鄉明義七街一間民宅，今晚晚間8時許突然發生火警，熊熊火勢十分危急，消防局現場發現一樓已全面燃燒，屋內5人緊急逃生，但屋主弟弟、64歲簡姓男子未能逃出，被消防人員發現時被濃煙嗆昏，倒臥在3樓地上，失去呼吸心跳，好在經送醫急救後，現已恢復生命跡象。

據了解，屋主簡姓婦人跟大哥、大嫂、弟弟、孫子與姪子住在一起，大家逃出來後，一看發現少一個人，著急請消防隊員協助救援，消防人員搜救，發現簡姓男子倒在地上沒有意識、也無呼吸心跳，好在後來有被救回來，送醫搶救。

消防局第一大隊表示，今晚8時34分，吉安鄉明義七街發生住宅火警，派遣17車25人前往搶救，現場為獨棟平房全面燃燒，屋內共6人，5人自行逃出，1人無生命跡象，傷者經救護人員CPR急救後恢復心跳，送往慈濟醫院，火勢於晚上9時撲滅，起火原因待查。

據鄰居透露，這戶人家的一樓車棚停放大型農機具、電動機車與冰箱等，甚至有機油，疑似延長線電線走火，在易燃物助長下火勢變大，火舌更竄到2樓高，好在沒有延燒其他住家。

花蓮吉安鄉明義七街一間民宅，今晚晚間8時許突然發生火警，屋主弟弟、64歲簡姓男子失去呼吸心跳，好在經送醫急救後，現已恢復生命跡象。圖／花蓮縣消防局提供