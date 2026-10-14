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高中女學生倒臥台中漢神洲際購物廣場亡 學校憾：她表現優良

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市一名高中女生今天中午倒臥在台中漢神洲際購物廣場戶外廣場，被發現時已無生命跡象，經送醫急救後，宣告不治。警方初步調查，少女疑從商場頂樓墜落；校方表示，女學生入學至今表現優良、出缺勤正常，平時與師生互動融洽、專注於課業，未發現異常狀況。

學校表示，今天是該校115學年度第一學期第一次定期評量日。第一節課開始前，導師於班級點名時發現一名學生未到校，隨即聯繫家長確認。家長表示學生晨間正常出門，並曾傳訊息告知已搭乘校車。該校第一時間核對搭乘紀錄，確認該生今日並未登上校車，隨即主動回報家長，並全面啟動校園協尋機制。

校方指出，該生入學至今表現優良、出缺勤正常，平時與師生互動融洽、專注於課業，過去未發現任何異常狀況。今天中午學校接獲家長電話告知，學生已送醫急救。校長、生輔組長及導師隨即趕赴醫院關切，學生經醫療團隊搶救後仍宣告不治，不幸離世。

學校表示，面對此一不幸憾事，師生深感悲痛與不捨，表示極為遺憾。學校已於第一時間啟動校園危機處理與安心輔導機制，針對該班級及相關師生進行團體輔導與心理支持，全面給予關懷，並積極協助家長處理後續事宜。學校呼籲，請大家多關心身邊親友的情緒與需求，珍惜生命。若發現自己或周遭夥伴需要傾訴或協助，請隨時向校內輔導室求助，或善用社會各界心輔資源，共同守護校園與生命的每一刻。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

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台中市一名女高中生今天中午被人發現，倒臥在台中漢神洲際購物廣場戶外廣場，已無生命跡象，經送醫急救後，仍宣告不治。記者游振昇／攝影

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