快訊

通膨壓力居高不下！美9月核心CPI升溫 標普期指下挫、升息預期揚

20歲女星陷不倫戀消失一年 今自爆「高一就懷孕」挨轟…小孩生父曝光

小巨蛋內一票巨星…世新大學70周年校慶之夜 學生場外抗議爆肢體衝突

聽新聞
0:00 / 0:00

39盞路燈電纜遭竊…屏東瑞光南路夜間陷黑暗 民代促加速搶修

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東市瑞光南路部分路段夜間陷入黑暗，民眾憂行車安全，屏東市民代表傅建雄獲悉後追查，39盞路燈電纜遭竊，該路段屬外環道路，車速快，夜間照明不足恐有安全疑慮。屏東市公所表示，報警追查，緊急辦理修復工程，預計兩周內恢復。

有民眾近日在臉書社團反映，瑞光南路部分路段路燈不亮，夜間道路昏暗，擔心往來車輛視線不佳，增加交通事故風險。屏東市民代表傅建雄獲悉後，向市公所了解，才發現並非單純路燈故障，是電纜遭竊。

近年受國際原物料價格上漲影響，廢五金及銅等回收原料價格提高，含銅量高的台電電纜線因此成為不法分子覬覦的目標。

屏東市公所表示，9月底公館地區路燈夜間維修時，發現瑞光南路大範圍路燈疑遭破壞39盞路燈受影響。公所隨即向屏東警分局公館派出所報案，會同轄區員警及屏東警分局鑑識小組現場調查、蒐證，完成報案筆錄，後續由警方追查。警方表示，組專案小組調查已鎖定特定對象。

屏東市長周佳琪說，39盞路燈同時不亮，對治安及用路人安全影響甚鉅，茲事體大，已指示公所養護課加速辦理修復，務必在最短時間恢復正常照明，保障居民夜間通行安全。

市公所指出，10月初函請屏東警分局加派警力巡邏，防範類似案件再發生，緊急辦理工程發包，經費120萬元，專業廠商進場維修。受損範圍廣泛，涉及電纜挖掘、重新掛設等工程，仍需一定工期，公所持續督導。

傅建雄表示，公所初步預估兩周完成修復，但瑞光南路是車流往來頻繁外環道路，夜間車速較快，缺乏照明恐增加事故風險，兩周等待時間仍嫌過長。他要求公所盡可能縮短修復期程，提醒民眾夜間行經該路段減速慢行，注意安全。

屏東市瑞光南路部分路段夜間陷入黑暗，39盞路燈電纜線遭竊，警方到場採證調查。圖／屏東市公所提供
屏東市瑞光南路部分路段夜間陷入黑暗，39盞路燈電纜線遭竊，警方到場採證調查。圖／屏東市公所提供

屏東市瑞光南路部分路段夜間陷入黑暗，39盞路燈電纜線遭竊，夜間行駛要特別注意。圖／屏東市公所提供
屏東市瑞光南路部分路段夜間陷入黑暗，39盞路燈電纜線遭竊，夜間行駛要特別注意。圖／屏東市公所提供

屏東市瑞光南路39盞路燈電纜線遭竊，夜間行駛全黑，要特別注意安全。圖／屏東市民代表傅建雄提供
屏東市瑞光南路39盞路燈電纜線遭竊，夜間行駛全黑，要特別注意安全。圖／屏東市民代表傅建雄提供

屏東市瑞光南路部分路段夜間陷入黑暗，39盞路燈電纜線遭竊。圖／屏東市公所提供
屏東市瑞光南路部分路段夜間陷入黑暗，39盞路燈電纜線遭竊。圖／屏東市公所提供

屏東市瑞光南路部分路段夜間陷入黑暗，39盞路燈電纜線遭竊，夜間行駛要特別注意。圖／屏東市公所提供
屏東市瑞光南路部分路段夜間陷入黑暗，39盞路燈電纜線遭竊，夜間行駛要特別注意。圖／屏東市公所提供

屏東市瑞光南路39盞路燈電纜線遭竊，夜間行駛全黑，要特別注意安全。圖／屏東市民代表傅建雄提供
屏東市瑞光南路39盞路燈電纜線遭竊，夜間行駛全黑，要特別注意安全。圖／屏東市民代表傅建雄提供

屏東市瑞光南路39盞路燈電纜線遭竊，夜間行駛全黑，要特別注意安全。圖／屏東市民代表傅建雄提供
屏東市瑞光南路39盞路燈電纜線遭竊，夜間行駛全黑，要特別注意安全。圖／屏東市民代表傅建雄提供

屏東市瑞光南路部分路段夜間陷入黑暗，39盞路燈電纜線遭竊。圖／屏東市公所提供
屏東市瑞光南路部分路段夜間陷入黑暗，39盞路燈電纜線遭竊。圖／屏東市公所提供

屏東市瑞光南路39盞路燈電纜線遭竊，夜間行駛全黑，要特別注意安全。圖／屏東市民代表傅建雄提供
屏東市瑞光南路39盞路燈電纜線遭竊，夜間行駛全黑，要特別注意安全。圖／屏東市民代表傅建雄提供

屏東市瑞光南路部分路段夜間陷入黑暗，39盞路燈電纜線遭竊，警方到場採證調查。圖／屏東市公所提供
屏東市瑞光南路部分路段夜間陷入黑暗，39盞路燈電纜線遭竊，警方到場採證調查。圖／屏東市公所提供

電纜 屏東 竊盜 偷竊

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

竹北活動中心卡關原因曝 公所：逐一排除前任七大缺失、盡速拚啟用

影／新竹高翠路氣爆後續！53戶已完成修繕 達成率近9成

台南大車超載搶快頻傳 佳里警今年已查獲215件…今再專案取締降低風險

男颱風天騎車碰撞倒塌路樹受傷 竹崎公所遭判國賠20萬元

相關新聞

太快煞不住...蘇花改砂石車連環撞1死4傷 MG休旅驚悚夾扁副駕慘死

蘇花改宜蘭武塔段今天發生5車連環撞事故，一輛砂石車疑似車速過快，未留意前方停等車輛，連撞計程車、福斯休旅、MG休旅、遊覽車，導致MG休旅車兩側遭到砂石車及遊覽車夾擊，整輛車扭曲變形幾成「夾心餅乾」相當嚇人；70歲受困男子被救出已無心跳，送醫不治，福斯車及計程車各2人送醫，MG休旅駕駛幸運逃過一劫。

新竹火車站爆「搶椅子」衝突 女猛推站務員反遭制伏倒地

新竹火車站昨天下午發生衝突，一名女子在候車大廳移動座椅遭制止後，與站務員發生推擠，站務員遭步步逼近後將女子制伏在地，過程被民眾拍下引發討論。台鐵表示，女子行為已嚴重影響站車秩序，後續由鐵路警察及社工協助強制就醫。

網紅天峰直播遭吐檳榔汁！控警方縱放嫌犯 警方發聲澄清

知名網紅「天峰」日前於網路進行直播時，突遭不明人士朝其臉部及身體噴吐檳榔汁。天峰事後出面指控，警方接獲報案抵達現場後處置不當，他質疑警方執法過程存在嚴重程序瑕疵與包庇縱放之嫌。

高中女學生倒臥台中漢神洲際購物廣場亡 學校憾：她表現優良

台中市一名高中女生今天中午倒臥在台中漢神洲際購物廣場戶外廣場，被發現時已無生命跡象，經送醫急救後，宣告不治。警方初步調查，少女疑從商場頂樓墜落；校方表示，女學生入學至今表現優良、出缺勤正常，平時與師生互動融洽、專注於課業，未發現異常狀況。

39盞路燈電纜遭竊…屏東瑞光南路夜間陷黑暗 民代促加速搶修

屏東市瑞光南路部分路段夜間陷入黑暗，民眾憂行車安全，屏東市民代表傅建雄獲悉後追查，39盞路燈電纜遭竊，該路段屬外環道路，車速快，夜間照明不足恐有安全疑慮。屏東市公所表示，報警追查，緊急辦理修復工程，預計兩周內恢復。

立委葉元之助理買麵遭圍毆腦震盪 5嫌到案稱行車糾紛被嗆

國民黨立委葉元之助理林姓男子，上月在台北市買牛肉麵時遭人圍毆致腦震盪，警方當天查獲動手的施姓男子等5人，施稱曾發生行車糾紛，但林稱沒有印象，警詢後將5人依聚眾鬥毆等罪嫌函送。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。