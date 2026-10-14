39盞路燈電纜遭竊…屏東瑞光南路夜間陷黑暗 民代促加速搶修

屏東市瑞光南路部分路段夜間陷入黑暗，民眾憂行車安全，屏東市民代表傅建雄獲悉後追查，39盞路燈電纜遭竊，該路段屬外環道路，車速快，夜間照明不足恐有安全疑慮。屏東市公所表示，報警追查，緊急辦理修復工程，預計兩周內恢復。

有民眾近日在臉書社團反映，瑞光南路部分路段路燈不亮，夜間道路昏暗，擔心往來車輛視線不佳，增加交通事故風險。屏東市民代表傅建雄獲悉後，向市公所了解，才發現並非單純路燈故障，是電纜遭竊。

近年受國際原物料價格上漲影響，廢五金及銅等回收原料價格提高，含銅量高的台電電纜線因此成為不法分子覬覦的目標。

屏東市公所表示，9月底公館地區路燈夜間維修時，發現瑞光南路大範圍路燈疑遭破壞39盞路燈受影響。公所隨即向屏東警分局公館派出所報案，會同轄區員警及屏東警分局鑑識小組現場調查、蒐證，完成報案筆錄，後續由警方追查。警方表示，組專案小組調查已鎖定特定對象。

屏東市長周佳琪說，39盞路燈同時不亮，對治安及用路人安全影響甚鉅，茲事體大，已指示公所養護課加速辦理修復，務必在最短時間恢復正常照明，保障居民夜間通行安全。

市公所指出，10月初函請屏東警分局加派警力巡邏，防範類似案件再發生，緊急辦理工程發包，經費120萬元，專業廠商進場維修。受損範圍廣泛，涉及電纜挖掘、重新掛設等工程，仍需一定工期，公所持續督導。

傅建雄表示，公所初步預估兩周完成修復，但瑞光南路是車流往來頻繁外環道路，夜間車速較快，缺乏照明恐增加事故風險，兩周等待時間仍嫌過長。他要求公所盡可能縮短修復期程，提醒民眾夜間行經該路段減速慢行，注意安全。

屏東市瑞光南路部分路段夜間陷入黑暗，39盞路燈電纜線遭竊，警方到場採證調查。圖／屏東市公所提供

屏東市瑞光南路部分路段夜間陷入黑暗，39盞路燈電纜線遭竊，夜間行駛要特別注意。圖／屏東市公所提供

屏東市瑞光南路39盞路燈電纜線遭竊，夜間行駛全黑，要特別注意安全。圖／屏東市民代表傅建雄提供

屏東市瑞光南路部分路段夜間陷入黑暗，39盞路燈電纜線遭竊。圖／屏東市公所提供

屏東市瑞光南路部分路段夜間陷入黑暗，39盞路燈電纜線遭竊，夜間行駛要特別注意。圖／屏東市公所提供

屏東市瑞光南路39盞路燈電纜線遭竊，夜間行駛全黑，要特別注意安全。圖／屏東市民代表傅建雄提供

屏東市瑞光南路39盞路燈電纜線遭竊，夜間行駛全黑，要特別注意安全。圖／屏東市民代表傅建雄提供

屏東市瑞光南路部分路段夜間陷入黑暗，39盞路燈電纜線遭竊。圖／屏東市公所提供

屏東市瑞光南路39盞路燈電纜線遭竊，夜間行駛全黑，要特別注意安全。圖／屏東市民代表傅建雄提供