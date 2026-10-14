網紅天峰直播遭吐檳榔汁！控警方縱放嫌犯 警方發聲澄清

知名網紅「天峰」日前於網路進行直播時，突遭不明人士朝其臉部及身體噴吐檳榔汁。天峰事後出面指控，警方接獲報案抵達現場後處置不當，他質疑警方執法過程存在嚴重程序瑕疵與包庇縱放之嫌。

對此，新湖分局今天回應，吳男於10月11日因遭網民言論攻擊至新湖分局新工派出所向員警進行「法律諮詢」，值班員警現場即時提供說明，惟迄今尚未接獲吳民報案，新工所將主動聯繫相關人員說明，依法調查釐清。

另新工派出所於10月12日17時許接獲民眾所報糾紛案，員警立即到場處置，吳民也陪同報案民眾在場，員警請雙方至派出所說明釐清。有關吳民指陳副所長與嫌疑人攀談一節，經查陳副所長當時在所辦理公務，聽聞辦公室外有動靜，遂前往關心案情，陳員未與民眾指稱嫌疑人有攀談，吳民所述與事實不符。

新湖分局表示，本案因報案民眾質疑員警處置程序，尚未完成報案程序即逕行離去，惟因案涉傷害、公然侮辱等罪嫌，員警於昨天主動通知民眾到所製作調查筆錄，該民眾嗣於今天另至台北市政府警察局刑事警察大隊完成報案。後續分局將偕同台北市刑事警察大隊共同偵辦。