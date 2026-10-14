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新竹火車站爆「搶椅子」衝突 女猛推站務員反遭制伏倒地

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹火車站昨天下午發生衝突，一名女子在候車大廳移動座椅遭制止後，與站務員發生推擠，站務員遭步步逼近後將女子制伏在地，過程被民眾拍下引發討論。台鐵表示，女子行為已嚴重影響站車秩序，後續由鐵路警察及社工協助強制就醫。

有網友在Threads貼出影片，只見身穿黑衣、赤腳的女子在新竹車站剪票閘門前情緒激動，多次伸手推擠、拉扯男站務員。站務員起初持續後退並伸手防禦，女子仍持續向前，雙方一度拉扯。

推擠過程中，站務員退至剪票口附近後，側身反制女子並將她壓制在地；女子倒地後仰躺在大廳地板並持續大聲叫喊，站務員隨後退至一旁警戒，現場也有不少旅客駐足觀看。

台鐵公司表示，昨天中午1時20分，新竹站接獲旅客通知，有民眾在候車大廳任意移動椅子，已嚴重影響站車秩序，公司同仁及保全上前制止，同時通報鐵路警察到場處理，後續由鐵路警察及社工人員協助強制就醫。

影片曝光後引起網友討論，有人直呼「台鐵人員到底要多累」，也有自稱附近居民的網友指出，近年車站周邊常有無家者停留，憂心環境及夜間通行安全問題。

不過也有網友提出不同看法，認為影片中的女子可能有身心狀況，外界不應因衝突影片曝光，就以其外貌、身材或行為訕笑。一名自稱街頭義診成員的網友也指出，無家者形成原因複雜，部分人伴隨身心障礙或其他困境，呼籲討論事件時仍應避免標籤化。

新竹火車站昨天下午發生衝突，一名女子在候車大廳移動座椅遭制止後，與站務員發生推擠，站務員最後出手反制將女子制伏在地，後續由鐵路警察及社工人員協助強制就醫。圖／取自Threads_ethan961209japan授權提供
新竹火車站昨天下午發生衝突，一名女子在候車大廳移動座椅遭制止後，與站務員發生推擠，站務員最後出手反制將女子制伏在地，後續由鐵路警察及社工人員協助強制就醫。圖／取自Threads_ethan961209japan授權提供

新竹火車站昨天下午發生衝突，一名女子在候車大廳移動座椅遭制止後，與站務員發生推擠，站務員最後出手反制將女子制伏在地，後續由鐵路警察及社工人員協助強制就醫。圖／取自Threads_ethan961209japan授權提供
新竹火車站昨天下午發生衝突，一名女子在候車大廳移動座椅遭制止後，與站務員發生推擠，站務員最後出手反制將女子制伏在地，後續由鐵路警察及社工人員協助強制就醫。圖／取自Threads_ethan961209japan授權提供

衝突 火車站 站務員

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