立委葉元之助理買麵遭圍毆腦震盪 5嫌到案稱行車糾紛被嗆

國民黨立委葉元之助理林姓男子，上月在台北市買牛肉麵時遭人圍毆致腦震盪，警方當天查獲動手的施姓男子等5人，施稱曾發生行車糾紛，但林稱沒有印象，警詢後將5人依聚眾鬥毆等罪嫌函送。

警方調查，23歲林姓男子上月17日凌晨0時許，前往北市南港區忠孝東路7段一家牛肉麵店購餐，與隔壁薑母鴨店用餐喝酒的47歲施姓男子等5人起口角，遭徒手圍毆，手機及眼鏡毀損，員警到場時5人已離開，林被送醫治療，檢查出輕微腦震盪及手腳挫傷。

警方調閱監視器，發現5人共乘一輛汽車離開，4小時內通知施及39歲王姓、39歲詹姓、39歲王姓、22歲陳姓男子到案，於南港警分局南港派出所說明，經查均是工人。施稱，日前騎機車遭對方騎機車「剪車」嗆聲，吃薑母鴨時認出對方，林則稱沒有印象發生行車糾紛。

警方調監視器查證，林、施上月2日分乘機車行經南港舊庄街，不過從影像看不出雙方有無行車糾紛或交談，詢後將施等5人依聚眾鬥毆、強制、公然侮辱、恐嚇、毀損等罪嫌函送。

立委葉元之助理林姓男子遭施姓男子等5人圍毆，施稱曾發生行車糾紛，警方調閱監視器查證。記者李奕昕／翻攝