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太快煞不住...蘇花改砂石車連環撞1死4傷 MG休旅驚悚夾扁副駕慘死

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

蘇花改宜蘭武塔段今天發生5車連環撞事故，一輛砂石車疑似車速過快，未留意前方停等車輛，連撞計程車、福斯休旅、MG休旅、遊覽車，導致MG休旅車兩側遭到砂石車及遊覽車夾擊，整輛車扭曲變形幾成「夾心餅乾」相當嚇人；70歲受困男子被救出已無心跳，送醫不治，福斯車及計程車各2人送醫，MG休旅駕駛幸運逃過一劫。

事故發生地點位於台9線127.4公里、觀音谷風隧道北口高架路段。今天上午近11時，58歲羅男開著砂石車行駛於該路段，當時前方正進行道路清掃管制，所有車都靜止停等，羅男疑似未留意前方狀況，像「打保齡球般」連續衝撞前面4輛車，現場一團混亂，最驚悚是前方MG休旅車被兩輛平行的砂石車與遊覽車左右夾擊，扭曲成一堆廢鐵，搶救困難。

初步調查，蘇花改該路段速限70，開砂石車的羅男無酒駕毒駕也沒有超速，但未留意前方成串停等的車輛，等發現撞車時已煞不住，衝到最前方被撞的遊覽車旁，地面留下37公尺的長長煞車痕；至於MG休旅車的70歲副駕座翟男原本還可與救護人員對話，但12點15分救出時已無心跳呼吸，送醫後下午2時02分搶救不治。

據了解，翟男住在新北市，他與哥哥前往花蓮旅遊，今天由哥哥開車北返，未料途中遭遇橫禍，哥哥雖幸運逃過一劫，但難過到幾乎說不出話來。

遊覽車上乘客飽受驚嚇，倉皇下車改由其他車輛接駁離開；計程車與福斯休旅車共4人送醫，11時30分，救護人員將計程車上意識清楚的男駕駛及女乘客，送往羅東博愛醫院救治；11時42分，再把福斯自小客車的兩名男性傷者送往羅東聖母醫院救治，事故肇事原因正由警方調查中。

肇事的砂石車連撞計程車、白色福斯休旅、MG休旅、遊覽車，導致MG休旅車左右兩側遭到砂石車及遊覽車夾擊，整輛車扭曲變形幾成「夾心餅乾」，畫面相當驚悚。70歲受困男子被救出時已無心跳，送醫不治，另有4人送醫。圖／消防局提供
肇事的砂石車連撞計程車、白色福斯休旅、MG休旅、遊覽車，導致MG休旅車左右兩側遭到砂石車及遊覽車夾擊，整輛車扭曲變形幾成「夾心餅乾」，畫面相當驚悚。70歲受困男子被救出時已無心跳，送醫不治，另有4人送醫。圖／消防局提供

肇事的砂石車連撞計程車、白色福斯休旅、MG休旅、遊覽車，導致MG休旅車左右兩側遭到砂石車及遊覽車夾擊，整輛車扭曲變形幾成「夾心餅乾」，70歲受困男子被救出時已無心跳，送醫不治，另有4人送醫。圖／警方提供
肇事的砂石車連撞計程車、白色福斯休旅、MG休旅、遊覽車，導致MG休旅車左右兩側遭到砂石車及遊覽車夾擊，整輛車扭曲變形幾成「夾心餅乾」，70歲受困男子被救出時已無心跳，送醫不治，另有4人送醫。圖／警方提供

肇事的砂石車連撞計程車、白色福斯休旅、MG休旅、遊覽車，導致MG休旅車左右兩側遭到砂石車及遊覽車夾擊，整輛車扭曲變形幾成「夾心餅乾」，70歲受困男子被救出時已無心跳，送醫不治，另有4人送醫。圖／警方提供
肇事的砂石車連撞計程車、白色福斯休旅、MG休旅、遊覽車，導致MG休旅車左右兩側遭到砂石車及遊覽車夾擊，整輛車扭曲變形幾成「夾心餅乾」，70歲受困男子被救出時已無心跳，送醫不治，另有4人送醫。圖／警方提供

肇事的砂石車連撞計程車、白色福斯休旅、MG休旅、遊覽車，導致MG休旅車左右兩側遭到砂石車及遊覽車夾擊，整輛車扭曲變形幾成「夾心餅乾」，畫面相當驚悚；70歲受困男子被救出時已無心跳，送醫不治，另有4人送醫。圖／警方提供
肇事的砂石車連撞計程車、白色福斯休旅、MG休旅、遊覽車，導致MG休旅車左右兩側遭到砂石車及遊覽車夾擊，整輛車扭曲變形幾成「夾心餅乾」，畫面相當驚悚；70歲受困男子被救出時已無心跳，送醫不治，另有4人送醫。圖／警方提供

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