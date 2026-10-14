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86歲失智婦外出漏夜受困乾涸水溝 南警協尋救出脫險

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市後壁區86歲沈姓失智婦人，昨上午9時外出後失聯，警方受理後結合家屬並利用空拍機擴大搜尋，今在台糖烏樹林休閒園區內一處乾涸灌溉水溝中，發現意識清醒的沈婦，送醫觀察中。

據知，婦人是當地人，有失智現象，昨上午出門後未返家，家屬遍尋不及相當焦急，下午1時緊急向後壁派出所報案。

警方獲報後，依據家屬提供的定位資訊搜尋，惟當晚未有所獲，今上午請白河派出所支援空拍機，透過空中與地面同步搜尋，先在台糖烏樹林休閒園區沈婦遺落的拖鞋，眾人士氣大振，上午9時30分後壁分駐所所長陳永旺隨即呼喊其姓名，果然聽見附近水溝內傳出微弱回應。

警方立即進入水溝，合力將體力微弱的沈婦揹出，由救護人員送往柳營奇美醫院，家屬對警方積極協尋深表感謝，經醫師初步診治，除體力較差外，幸無大礙。

白河警分局長陳志埕呼籲，家中如有失智長者，應多加留意其行蹤，並可配戴愛心手鍊或定位裝置，以利走失時及時尋回。

86歲失智婦外出漏夜受困乾涸水溝，警方出動空拍機協尋順利救出。記者謝進盛／翻攝
86歲失智婦外出漏夜受困乾涸水溝，警方出動空拍機協尋順利救出。記者謝進盛／翻攝

86歲失智婦外出漏夜受困乾涸水溝，白河警方協尋順利救出。記者謝進盛／翻攝
86歲失智婦外出漏夜受困乾涸水溝，白河警方協尋順利救出。記者謝進盛／翻攝

86歲失智婦外出漏夜受困烏樹林休閒園區乾涸水溝，白河警方協尋順利救出。記者謝進盛／翻攝
86歲失智婦外出漏夜受困烏樹林休閒園區乾涸水溝，白河警方協尋順利救出。記者謝進盛／翻攝

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