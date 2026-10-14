載運氫氟酸聯結車被擦撞 環境部現場確認危險物品無洩漏

國道三號南向台中清水段今天中午發生車禍，一輛聯結車疑變換車道不當，擦撞另一輛載運危險物品氫氟酸聯結車，無人受傷，但擔心危險物品外洩，現場經環境部化學物質管理署專業技術小組檢測研判確認該車滲漏係為冷凝水，危險物品無洩漏情形，肇事原因由警方調查中。

國道公路警察局第七公路警察大隊表示，今天中午12時28分，在國道3號南向170.7公里清水路段發生載運危險物品氫氟酸交通事故案，44歲男子駕駛營業半聯結車行駛中線車道，因變換車道不當擦撞行駛外側車道53歲男子駕駛營業半聯結車載運氫氟酸而肇事。

現場經環境部化學物質管理署專業技術小組檢測研判確認該車滲漏係為冷凝水，危險物品無洩漏情形，事故車輛排除；有關肇事經過及肇因研判，由七大隊大甲分隊依規定處理。

七大隊呼籲用路人，變換車道時應保持安全距離及間隔，應先使用方向燈提醒鄰車，確認後視鏡死角，再行變換車道，以確保自身及其他車輛安全。

國道3號南向170.7公里台中清水路段今天中午發生載運危險物品氫氟酸聯結車被擦撞，國道警方到場處理。圖／警方提供