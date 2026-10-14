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新北環快驚傳追撞車禍 58歲女騎士等紅燈遭撞送醫不治
新北市永和區新北環快今日上午發生一起嚴重死亡車禍。一名20歲陳姓男子騎乘普通重型機車，由西向東往永和方向行駛時，突追撞前方正在停等紅燈的58歲曾姓女騎士，導致曾女傷勢過重，經送醫急救後仍宣告不治；陳男則受頭部及身體多處擦挫傷。
據了解，案發當時，目擊民眾表示，曾女受撞後重傷倒地、一隻腳踝開放性骨折，現場有一名路過的醫護背景民眾立即協助綁止血帶並檢視生命徵象，隨後由趕抵現場的救護車送醫搶救。
警方表示，雙方駕駛酒測值均為零。警方交通分隊已完成現場測繪與跡證蒐集，詳細肇事原因及責任歸屬仍待進一步釐清，全案將依過失致死罪嫌移送法辦。
警方呼籲，駕駛人騎車或開車時應專心並隨時注意車前狀況，並遵守交通規則與速限，以保障自身及其他用路人的生命安全。
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