疑上坡不慎熄火失控 台南山區大貨車墜10米山坡命危

台中市一名女高中生今天中午被人發現，倒臥在北屯區一間商場的戶外廣場，已無生命跡象，經送醫急救後，仍需告不治。警方初步調查，少女疑從商場頂樓墜落，少女就讀學校今天辦理段考，少女依往常行程出門，上午時，家屬突然收到少女訊息後，即聯繫不上少女，家屬緊急報警協尋，警方還沒查出少女行蹤，即發生意外，全案今將報請檢察官相驗，釐清死因與案發經過。

2026-10-14 15:15