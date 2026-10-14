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疑上坡不慎熄火失控 台南山區大貨車墜10米山坡命危
台南市左鎮山區今上午發生大貨車墜入約10公尺深山坡事故，駕駛受困夾擊車內被救出生命垂危，緊急送醫急救中。據查，大貨車疑上坡不慎熄火失控釀禍，詳細原因警方調查中。
事故發生在今上午10時35分許，地點在偏僻的左鎮岡林山區狹小山路上，南市警消獲報一台大貨車掉落10米深邊坡事故。立即派遣8輛車與17名救援人員趕抵現場，發現大貨車48歲駕駛受困駕駛座內奄奄一息，經動用破壞器材救援，上午11時48分順利脫困，緊急送往市立醫院新化分院急救，持續搶命中。
據知，該山路正在進行整修工程，當時共有2輛大貨車載運砂石等材料上山，肇事的大貨車在後方，該大貨車上坡時疑手排檔位來不及換檔至低速爬坡檔，結果途中突然熄火車子失控，人車墜入約10米深邊坡。詳細肇事原因警深入調查。
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