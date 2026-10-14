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高雄女子機車遭刮報警 犯案鄰居門外叫囂恐嚇「給林北出來」

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市鳳山區一名39歲張姓女子在Threads發文控訴停放於租屋處外的機車遭人惡意毀損，且警方離去後還遭同棟鄰居在門外叫囂、辱罵與恐嚇，鳳山五甲派出所獲報後已鎖定涉案的44歲吳姓男子，將依法通知到案說明並積極偵辦。

鳳山警方指出，五甲派出所於昨天上午接獲張姓女子報案，指稱其停放在鳳山區五甲三路租屋處外的機車出現多處刮傷，懷疑遭到惡意破壞，警方獲報後隨即派員趕赴現場了解並展開調查。

不料，就在警方到場處理期間，住在同棟分租套房的44歲吳姓男子剛好出門，見到警方正處理張女的報案事項，疑似因而心生不滿，等員警離開後，吳男竟直接走到張女住處門外大聲叫囂，不僅不斷口出惡言辱罵不雅字眼，甚至大喊「給林北出來」，讓獨自在家張女心生畏懼。

張女氣不過，除了將過程發文上網控訴外，也向警方對吳男提出恐嚇、妨害名譽及毀損等告訴。

警方表示，受理報案後已積極調閱周邊監視器畫面，並掌握涉案對象為44歲的吳姓男子，後續將通知他到案說明，以徹底釐清機車受損原因及雙方衝突經過，全案將依涉嫌毀損、恐嚇及妨害名譽等罪嫌依法偵辦。

鳳山警方呼籲，民眾遇有鄰里糾紛應保持理性溝通，循合法、正當管道解決，切勿因一時情緒失控，採取言語辱罵、恐嚇或毀損他人財物等激烈手段，以免觸犯法網得不償失。

涉事的吳姓男子毀損鄰居機車，還在警方獲報後，到被害人家門外叫囂。記者巫鴻瑋／翻攝
涉事的吳姓男子毀損鄰居機車，還在警方獲報後，到被害人家門外叫囂。記者巫鴻瑋／翻攝

高雄 機車 恐嚇 鄰居

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