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警局職務宿舍每月租金不到千元 新北警盼擴增宿舍並能帶家人同住

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北警察人力缺口逾500人，但雙北的高房價、租金也讓外地來的員警面臨居住壓力。新北市警局規畫整修、增設職務宿舍，日前調查750名同仁有借用意願。基層警員表示，現有宿舍每月租金僅百元至千元，遠低於外租成本，期盼盡速增加宿舍數量。

一名來自南部、已婚並育有子女的警官，目前1個人住在警察局提供的職務宿舍，每月租金僅需幾百元，水電費則自行負擔。他表示，若在外租屋，每月租金至少1萬元起跳，職務宿舍能大幅減輕經濟負擔，但因工作與家庭分隔兩地，平時無法經常陪伴家人，只能每個月找1周排假回家跟家人團聚。

該名警官表示，新北市警局未來規畫增設的職務宿舍，除個人雅房外也將提供家庭式宿舍，讓員警能與配偶、子女一同入住。對他這種有家庭的，不只能節省租屋開銷，也能減少因工作關係長期與家人分隔兩地的無奈，很多同事對此都很期待。

不過，該名警官也坦言，家庭式職務宿舍數量有限，即使有意申請，也可能根本排不到。他希望警察局能持續增加宿舍供給，讓有家庭的員警也有機會入住，而不只是少數人受惠。

另一名單身的警官表示，目前住在分局備勤室，雖然不用支付租金及水電費，但備勤室經常有同仁進出，缺乏個人隱私與獨立生活空間。他表示若有足夠的職務宿舍可以申請，仍希望搬進宿舍，擁有不受打擾的休息環境。

新北市警局規畫盤點5處空間進行整修、活化，預計爭取約8000多萬元經費，於2027年陸續啟動，2028年底完工，優先提供近200間職務宿舍。讓基層員警免於雙北高昂的居住成本，也能與家人團聚共同生活。

新北市警局板橋、海山分局待勤室。圖／新北市警局提供
新北市警局板橋、海山分局待勤室。圖／新北市警局提供

租金 宿舍 新北 雙北 警察

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