轎車路口未減速撞上小姊弟 男童卡車底10路人合力抬車搶救人

苗栗縣竹南警分局中港海口派出所於115年10月12日下午6時許接獲民眾報案，稱苗栗縣竹南鎮開元路與平等街路口，前天傍晚發生一起轎車與自行車、滑板車碰撞事故，一對小姊弟慘遭轎車撞擊後，6歲男童卡在車底昏迷，現場民眾見狀紛紛上前關切，約有10人緊急合力抬起轎車才將男童拖出待援，隨後由救護人員送醫，肇事原因及責任歸屬仍由警方調查中。

警方初步調查，這起事故發生在12日下午5點多，當時天色已明顯昏暗，肇事沈姓女駕駛是裝潢設計師，開車從竹南準備回台中，沿開元路由東往西方向行駛，行經平等街路口時，疑似未減速而與分騎自行車、滑板車的國小姊弟發生碰撞。

林姓姊弟兩人均受傷，姊姊傷勢輕微，但弟弟因一度卡車底拖行，傷勢較嚴重，經救護人員送醫治療後，目前生命徵象穩定。警方到場立即對沈女進行酒精濃度及毒品檢測，確無酒後駕車或施用毒品駕車情事，詳細肇事原因及相關責任歸屬，仍待調查釐清。

直擊民眾合力抬車救人義舉的王姓店家說，當時路口斑馬線兩端有許多路人正在停等紅燈，大家聽到撞擊聲響目睹出車禍，現場有小女孩從車後追上來尋找弟弟，才發現男童被卡在轎車左前車底且疑似昏迷。

一開始有4人上前抬車救人，但抬不動，接著再喊叫幫忙，約有10人才成功抬起轎車將男童拖出來。小男童可能是驚嚇過度又受傷，在車底時完全沒動靜，被拉救出來沒多久就嚎啕大哭，大家見狀才鬆口氣。

竹南分局呼籲，駕駛人行經路口時應減速慢行、遵守交通號誌，並隨時注意周遭人車動態；其他用路人也應遵守交通規則，提高警覺，共同維護道路交通安全。

小姊弟慘遭轎車撞擊後，6歲林姓男童卡在車底，現場民眾見狀紛紛上前關切，約有10人緊急合力抬起轎車才將男童搶救出車底待援。圖／民眾提供