影／蘇花改5車連環撞休旅車遭大車夾擊 副駕座男OHCA、4人受傷送醫

蘇花改觀音隧道前高架路段今天上午發生5車連環撞重大車禍，1輛大貨車、1輛大客車與3輛自小客車撞成一團，其中1輛MG休旅車遭到遊覽車、砂石車夾擊變形，受困車上副駕駛座70歲男子被救出時無心跳呼吸，另有4人受傷送醫。

車禍發生位於蘇花改台9線127.4公里北上方向，時間今天上午10 時52分。根據民眾目擊，現場有砂石車與大客車，還有3輛小客車發生連環撞，造成多人輕傷，一人受困。撞擊力道相當大，事故現場依序是砂石車在最北端，接著是MG休旅車、遊覽車、福斯休旅車及計程車。

縣消防局獲報出動觀音、南澳、蘇澳、南方澳、馬賽分隊救災救護車輛前往救人。縣消防局表示，3輛小車分別是MG休旅車、計程車與福斯自小客車，其中MG自小客車遭到大客車及大貨車夾擊，整輛車變形，車上副駕駛座有1人受困，搶救當時尚能對話。

計程車與福斯小客車的車上人員未受困，可以行走。11時30分，救護人員將計程車上意識清楚的男駕駛及女乘客，送往羅東博愛醫院救治；11時42分，再把福斯自小客車的兩名男性傷者送往羅東聖母醫院救治。

消防人員搶救MG自小客車的副駕駛於12時許脫困，經查這名70歲男性已經無生命徵象，送往蘇澳榮民醫院搶救中。

蘇花改北上路段發生5車連環撞重大車禍，其中一輛休旅車遭大客車與砂石車夾擊，車上副駕座70歲男子救出時已無心跳呼吸，另有4人受傷送醫。圖／民眾提供

蘇花改北上路段發生5車連環撞重大車禍，其中一輛休旅車遭大客車與砂石車夾擊，車上副駕座70歲男子救出時已無心跳呼吸，另有4人受傷送醫。圖／消防局提供